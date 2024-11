Kyberšikana sa stáva rastúcim rizikom, ako môžu rodičia chrániť svoje deti?

Psychologička Alica Farkašová zdôrazňuje potrebu otvorenej komunikácie a prevencie. „Kyberšikana môže dosiahnuť oveľa širšie publikum než klasická šikana, agresori v online svete majú pocit anonymity, čo im dodá odvahu, ktorú by v reálnom živote nemali,“ vysvetľuje Farkašová. Preto je dôležité, aby rodičia vedeli identifikovať rizikové správanie a mali prehľad o aktivitách svojich detí na internete.

Rôzne podoby šikany

Kyberšikana môže mať viacero podôb – od výhražných správ, cez vytváranie falošných profilov až po zdieľanie citlivých informácií. „Posielanie výhražných alebo zastrašujúcich správ, ktoré môžu spôsobiť strach alebo úzkosť, vytváranie falošných profilov na sociálnych sieťach s cieľom manipulovať alebo zneužívať iných, zdieľanie alebo manipulácia s fotografiami alebo videami dieťaťa bez jeho súhlasu, často s cieľom zosmiešňovať alebo šikanovať, aj to je kyberšikana. Provokovanie alebo urážanie iných detí prostredníctvom komentárov alebo správ vedie k emocionálnemu rozrušeniu,” uvádza Mária Krahulecová, spoluzakladateľka Qubit Conference®, ktorá sa venuje organizovaniu konferencií o kybernetickej bezpečnosti. Tieto prejavy môžu viesť k vážnemu psychickému zdraviu detí, preto by si mali rodičia včas všimnúť varovné signály.

Máte kontrolu nad sociálnymi sieťami vašich detí?

Rodičia môžu podniknúť niekoľko krokov na zabezpečenie ochrany detí v online priestore. Expert na kybernetickú bezpečnosť Ondrej Kreheľ odporúča, aby rodičia nastavili bezpečnostné parametre na zariadeniach svojich detí. „Použite rodičovskú kontrolu a naučte deti, ako si chrániť súkromie. Na sociálnych sieťach je dôležité zamedziť prístup neznámym osobám,“ pokračuje Kreheľ. „Mnohé aplikácie majú napríklad defaultne povolený prístup k polohe, no v rámci ochrany súkromia odporúčame prístup k polohe vypnúť, najmä pre fotoaparát, SnapChat, Instagram či hry. Keď budete robiť nastavenia telefónu pre svoje dieťa, odporúčam nerobiť to pred deťmi, pretože sú veľmi všímavé a postup si môžu zapamätať. Ľahko sa potom stane, že vypnú to, čo ste im zakázali a zapnú to, čo netreba,“ upozorňuje M. Krahulecová.

Signály, že vaše dieťa môže byť obeťou kyberšikany

Ako rodič by ste mali venovať pozornosť zmenám v správaní svojho dieťaťa. Zatváranie sa pred rodinou, vyhýbanie sa škole alebo nečakané zmeny v používaní mobilu môžu byť príznakmi kyberšikany. Deti často zažívajú pocity hanby alebo úzkosti, ktoré mnohokrát vedú až k sebapoškodzovaniu. „Deti tiež môžu pociťovať nespavosť, bolesti brucha a smútok,“ varuje psychologička Farkašová.

Praktické rady, ako chrániť deti pred kyberšikanou

Vysvetlite pravidlá na internete – Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo je vhodné online a čo už môže byť nebezpečné. Aktivity na sociálnych sieťach – získajte prehľad o platformách, ktoré dieťa používa, a nastavujte mu účty tak, aby boli čo najbezpečnejšie. Rodičovská kontrola – V prípade potreby využiť nástroje, ktoré vám umožnia dohľad nad tým, čo dieťa sleduje, a s kým sa kontaktuje. Upozornite deti na anonymitu a riziká – Poučte ich, že osoby v online svete nemusia byť vždy tým, za koho sa vydávajú. Reagujte na prvé signály – Ak pozorujete u detí príznaky kyberšikany, reagujte okamžite. Povzbuďte dieťa k otvorenému dialógu a vyhľadajte odbornú pomoc, ak je to potrebné.

Kyberšikana je vážnym problémom, ale s podporou a prevenciou môžeme zabezpečiť, že sa naše deti budú cítiť bezpečne aj vo virtuálnom svete. Rodičia, nenechávajte svoje deti v tejto digitálnej bitke osamotené – byť informovaný a pripravený je prvým krokom k ich ochrane.