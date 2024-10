IT sektor trápi nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a stagnácia digitalizácie verejnej správy

IT sektor trápi nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, slabé vzdelávanie a stagnácia digitalizácie verejnej správy. Predstavitelia IT Asociácie Slovenska (ITAS) uviedli, že slovenský sektor IKT má potenciál stať sa ešte významnejším hráčom nielen na domácom, ale aj na európskom trhu. Na to je však potrebné konečne začať s riešením problémov, ktorým čelí.

Kľúčový prvok v ekonomike

Slovenský sektor IKT je podľa prezident ITAS Emila Fitoša kľúčovým prvkom v ekonomike Slovenskej republiky. Úspešne sa dokázal vyrovnať aj s výzvami pandémie covidu a v súčasnosti preukazuje odolnosť a rast. Od roku 1995 sa HDP Slovenska zvýšilo šesťnásobne, pričom sektor IKT rástol ešte dynamickejšie, až jedenásťnásobne.

„Dôležité je, že sektor IKT významne prispieva do štátneho rozpočtu, a to nielen daňami z príjmu, ale aj odvodmi a vysokou pridanou hodnotou. V roku 2023 tvoril až 4,5 % HDP Slovenska a podľa nás je nevyhnutné, aby sa tento podiel ďalej zvyšoval. Na to však slovenské IT odvetvie potrebuje viac kvalifikovaných pracovníkov, investície a v neposlednom rade aj podporu štátu,“ vyhlásil prezident ITAS.

Prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský poukázal na rastúci dopyt po IT špecialistoch, a to najmä v oblastiach, ako je umelá inteligencia, cloud, kybernetická bezpečnosť či spracovanie dát.

Kvalitné vzdelávanie

„Pre udržanie kroku s týmto dopytom je kľúčové zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v IKT, podporiť ľudí v rozvoji digitálnych zručností a tiež v schopnosti prispôsobovať sa rýchlo meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu,“ uviedol Lelovský.

Na Slovensku v sektore IKT podľa neho pracuje približne 60-tisíc ľudí, čo predstavuje 3 % všetkých zamestnancov. Konzervatívne odhady hovoria, že na pracovnom trhu aktuálne chýba až 17-tisíc IT profesionálov.

„Očakáva sa, že do roku 2035 vzrastie dopyt po týchto pracovníkoch o ďalších 22 %. To si však vyžaduje zmenu vo vzdelávacom systéme a úzku spoluprácu medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami aj pri podpore zvýšenia kvality výučby matematiky na základných a stredných školách,“ dodal prvý viceprezident ITAS.

Stagnácia v oblasti digitalizácie

Pavol Frič, viceprezident ITAS zároveň upozornil na stagnáciu v oblasti digitalizácie verejnej správy. „Počas posledných rokov sa spolupráca medzi IT firmami a štátom výrazne obmedzila, čo viedlo k nedostatočnej realizácii mnohých projektov. Napriek diskusiám o digitálnej transformácii verejnej správy sa žiadne konkrétne kroky nerealizovali. Dlhodobo nám chýba strategické smerovanie a koncepcia,“ konštatoval Pavol Frič s tým, že z plánovaných 800 miliónov eur na informatizáciu sa v roku 2023 využila len polovica, čo predstavuje vážny problém pre jej ďalší rozvoj.

Podľa neho sú nedostatky aj v projekte životných situácií, ktorý napriek nádejnému štartu aktuálne stagnuje. Pálčivou otázkou je podľa Friča aj zastaranosť systémov a hardvéru, ktoré sú bez podpory a na konci životnosti, s čím súvisí stále odkladané riešenie verejného obstarávania IT systémov.