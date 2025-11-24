AI dosiahla viac ako miliardu používateľov, Slovensko patrí medzi najaktívnejšie krajiny v jej využívaní

Slovensko sa nachádza v prvej tretine rebríčka, hoci za krajinami V4 ako Česká republika, Poľsko či Maďarsko.
Slovensko sa podľa správy Microsoft AI Diffusion Report 2025 zaradilo na 37. miesto v celosvetovom hodnotení adopcie umelej inteligencie, čím patrí medzi 40 najaktívnejších krajín v tejto oblasti. Report vyhodnocuje početné krajiny podľa miery využívania AI a Slovensko sa nachádza v prvej tretine rebríčka, hoci za krajinami V4 ako Česká republika, Poľsko či Maďarsko.

Podľa údajov správy používa Slovensko umelú inteligenciu na 22,1 %, Česká republika na 26 % a Poľsko na 26,4 %. Najlepšie v regióne V4 je Maďarsko s 27,9 %, dokonca pred USA, ktoré majú 26,4 %. Medzi globálnych lídrov v adoptovaní AI patria Singapur, Spojené arabské emiráty, Nórsko a Írsko.

Digitálne zručnosti a jazyková dostupnosť

Dôležitým elementom ďalšieho rastu využívania AI na Slovensku je dostupnosť digitálnych zručností a lokalizovaných jazykových riešení, keďže jazyková dostupnosť zásadne ovplyvňuje šírenie tejto technológie najmä medzi bežnými používateľmi a malými podnikmi. Podstatnú úlohu zohráva aj dostupnosť AI v slovenskom jazyku pre ľudí, ktorí neovládajú cudzie jazyky.

Podľa správy AI dosiahla viac ako miliardu používateľov za menej ako tri roky, čo je rýchlejšie tempo než v prípade internetu, smartfónov či sociálnych sietí v minulosti.

Význam digitálnej infraštruktúry

Barbora Paulovič Deckerová, prezidentka Microsoftu pre región Strednej Európy a Ázie, zdôraznila, že zaradenie Slovenska medzi najaktívnejšie krajiny reflektuje dopad digitálnej transformácie na celé odvetvia ekonomiky. Kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja je rozvoj digitálnych zručností a zlepšenie dostupnosti AI v rámci slovenského jazyka.

Správa zároveň upozorňuje na význam digitálnej infraštruktúry. Spojené štáty a Čína prevádzkujú 86 % kapacity svetových dátových centier, čím získavajú veľkú technologickú a strategickú výhodu. Pre menšie ekonomiky, vrátane Slovenska, je preto nevyhnutné pokračovať v investíciách do moderných cloudových riešení a digitálneho rozvoja s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.

Rozšírenie dátových kapacít

Microsoft sa zaväzuje do roku 2027 zdvojnásobiť kapacitu dátovej siete v Európe, ktorú využíva aj Slovensko. Toto rozšírenie dátových kapacít bude kľúčové pre podporu hospodárskeho rastu, inovácie a zvýšenie produktivity na európskom kontinente v nasledujúcej dekáde.

Umelá inteligencia spolu s cloudovými dátovými centrami predstavuje ďalšiu fázu industrializácie a budúcu hnaciu silu inovácií, podobne ako v minulosti elektrina. Okrem podnikateľského sektora AI pomáha pri prevádzke národných zdravotníckych systémov, zvyšuje bezpečnosť verejných služieb a podporuje digitálne nástroje vo vzdelávaní.

