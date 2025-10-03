Slovákov očarila humanoidka Sophia. Najväčší festival inovácií a nových technológií SlovakiaTech prilákal tento rok do Košíc takmer päťtisíc návštevníkov

Najväčším lákadlom bola robotka humanoidka Sophia. Tá festival nielen otvorila, ale celé dva dni viedla živé rozhovory s návštevníkmi a to rovno v našej rodnej reči. V dňoch 17. a 18. septembra SlovakiaTech do svojho domovského stánku v Kulturparku priniesol novinky zo sveta vedy, vývoja, inovácií a nových technológií, ale aj príležitosti na networking a hľadanie potenciálnych investorov.
Festival SlovakiaTech sa vo svojom 7. ročníku opäť rozrástol. Počas 2 dní tam vystúpilo 132 domácich a zahraničných rečníkov. K trom konferenčným pódiám tento rok pribudlo aj štvrté pódium špeciálne určené študentom a učiteľom technických odborov stredných a vysokých škôl. Venované bolo svetlým a odvráteným stránkam digitálneho sveta a technológií.
Prezident a zakladateľ SlovakiaTechu Juraj Miškov predstavil aj hlavný slogan podujatia „2025 – The year of X“. „V našom ponímaní znamená X križovatky, pretože spoločnosť sa nachádza na križovatkách. V mnohých oblastiach sa musíme rozhodnúť, ako ďalej – napríklad či AI budeme nejako obmedzovať a zavádzať pravidlá,“ povedal s tým, že na podujatí hľadali aj odpovede na to, akým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať spoločnosť, ekonomika, či veda.
SlovakiaTech 2025 v štyroch tematických blokoch BusinessX, HumanX, TechX a CleanX predstavil robotizáciu a automatizáciu v priemysle, kyborgov a robotizáciu človeka, interakcie medzi ľuďmi a strojmi, využívanie AI, kvantové technológie, udržateľnosť a čisté technológie pri obnove planéty.
V Expo zóne si návštevníci mohli pozrieť novinky od vyše štyridsiatky vystavovateľov. Okrem už spomínanej humanoidky Sophie bol stredobodom pozornosti aj slovensko-čínsky robot humanoid Ben Ben od spoločností DiusAI a Elevate Slovakia, ale aj viacúčelový zásahový robot, ktorý sa preslávil pri požiari Notre-Dame v Paríži, či robot na bezpečný presun vozidiel a mobilná zdravotnícka simulačná jednotka zo Slovinska, ktorá slúži na vzdelávanie a tréning zdravotníckych záchranárov. Mladých prilákali aj mikro-priateľské zápasy medzi tímami zo Slovenska, ktoré sa zapájajú do prestížnej svetovej robotickej súťaže FIRST Global. Súčasťou výstavnej časti boli aj expozície slovenských technických univerzít a viaceré workshopy. V prvý večer sa v košickej Kunsthalle stretli priaznivci a partneri SlovakiaTechu na obľúbenej VIP Cocktail Party. Druhý deň festivalu mohli začať športom, novinkou totiž bol ranný beh SlovakiaTech Run, ktorého 5 a pol kilometrová trasa bola inšpirovaná legendárnym Medzinárodným maratónom mieru.
Podujatie vyzdvihol aj podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec, ktorého úrad bol tento rok aj jeho spoluorganizátorom. „Ako štát sme vstúpili do tejto spolupráce so súkromným sektorom, pretože naším cieľom je prepájať všetkých aktérov v oblasti inovačnej a vedecko-technickej politiky,“ povedal s tým, že podujatie prináša aj nápady a inovácie, ktoré môžu prispieť k naplneniu cieľov ako zvýšenie výdavkov na vedu, výskum a inovácie z 1,2 na 2 percentá HDP do roku 2030 či posun v rebríčku konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni.
Vicepremiér Kmec s prezidentom SlovakiaTechu Miškovom predstavili aj plán zriadenia Národného inovačného a technologického centra (NITC), ktoré by mohlo byť otvorené už na jar 2026 vo Voderadoch pri Trnave. Obaja poukázali, že kým stále populárnejší SlovakiaTech sa koná raz v roku, NITC by takýto formát mohlo priniesť celoročne. Štát by mal Petra Kmeca do NITC vstúpiť spolu so súkromnými partnermi. Spomenul aj organizátorov SlovakiaTechu či Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. „Budeme spolupracovať na prepájaní všetkých aktivít, ktoré sa dejú po celom Slovensku. Dnes na SlovakiaTech vidíme, že je tu veľmi veľa zaujímavých iniciatív, chceme ich dostať pod jednu strechu. Na prelome rokov urobíme všetko preto, aby na jar roku 2026 bolo NITC otvorené. Je tu aj veľmi početná hongkonská delegácia. S tou spolupracujeme na medzinárodnej inštitucionálnej spolupráci. Máme identifikovaného aj hongkonského partnera, ktorým je Hong Kong Productivity Council,“ priblížil.
Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Andrej Hutta uvítal vznik NITC a pripomenul jeho vzdelávaciu misiu. „Pôjde o permanentný priestor, v ktorom budú môcť ponúkať zážitkové vzdelávanie pre mladú generáciu a zaoberať sa robotikou, umelou inteligenciou, dronmi a podobne. Zároveň vznikne priestor, kde zamestnávatelia budú môcť ešte výraznejšie vstúpiť do toho, aby sme mladej generácii priniesli tie zručnosti a vedomosti, ktoré potrebuje – tak, aby sme na Slovensku vedeli tvoriť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou a lepší život,“ uviedol Hutta.
Na SlovakiaTech do Košíc zavítal aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ, ktorý otvoril druhý deň podujatia. Ako v príhovore zdôraznil, „SlovakiaTech je dnes najväčším fórom o budúcnosti technológií a inovácií na Slovensku. SlovakiaTech nie je len konferencia, je to miesto, kde sa stretáva vízia a realita. Je to miesto, kde sa hovorí o umelej inteligencii kybernetickej bezpečnosti, o kvantových technológiách či nových spôsoboch dopravy. To všetko sú témy, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať vzdialené, no v skutočnosti sa týkajú každého z nás určujú ako budeme žiť.“
Tento ročník SlovakiaTechu bol svojím rozsahom nielen najväčší, ale zaznamenal aj najvyššiu účasť presahujúcu 4600 registrovaných návštevníkov. 7. ročník festivalu inovácií si prišlo pozrieť aj veľké množstvo vysokoškolákov a študenti až z 86 stredných škôl.
Organizátorom SlovakiaTech Forum-Expo 2025 je nezisková organizácia SlovakiaTech. Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum-Expo a bývalý minister hospodárstva SR. Hlavnými partnermi SlovakiaTechu sú Nadácia SPP a Slovenská elektrizačná prenosová sústava.
Záštitu nad SlovakiaTech Forum – Expo 2025 prevzali: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako Košický samosprávny kraj a mesto Košice.
Už teraz sa tešíme na 8. ročník festivalu SlovakiaTech Forum-Expo 2026, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. septembra 2026!
