Slovenskí zamestnanci nestíhajú odpovedať na e-maily, umelá inteligencia môže byť riešením

Podľa prieskumu spoločnosti GFI Software medzi českými a slovenskými partnermi až 37 % zamestnancov odpovedá na pracovné e-maily najskôr nasledujúci deň. Dôvodom sú najmä vysoké pracovné zaťaženie, keď viac ako tri štvrtiny respondentov uviedlo, že sú počas pracovnej doby veľmi zaneprázdnení.
E-mail stále dominuje
E-mail zostáva dominantným nástrojom firemnej komunikácie, no jeho rastúci objem zvyšuje nároky na efektívne spracovanie pošty. Užívatelia často bojujú s časom, čo vedie k oneskoreniam v projektoch, dlhšiemu vybavovaniu obchodných prípadov či stratám príležitostí. Z prieskumu vyplynulo, že 16 % respondentov odpovedá do 15 minút, takmer polovica do niekoľkých hodín a zvyšných 37 % až po viac ako jednom dni.
Medzi hlavné dôvody meškania odpovedí patria pracovná zaneprázdnenosť (80 %), potreba starostlivého premyslenia odpovede (41 %) a zabúdanie na e-maily (27 %). Pri nezodpovedaní dôležitých správ väčšina respondentov (53 %) preferuje poslať pripomienku nasledujúci deň, zatiaľ čo 25 % radšej zavolá príjemcovi.
Umelá inteligencia ako pomocník
Firmy preto hľadajú riešenia na skrátenie času venovaného mailom bez straty obchodných príležitostí a čoraz viac sa zameriavajú na automatizáciu pomocou umelej inteligencie. Tá umožňuje rýchle vybavovanie rutinných dotazov, čím zamestnancom uvoľňuje ruky na riešenie zložitejších úloh.
Erik Leo, country manager spoločnosti ZEBRA SYSTEMS pre Slovensko, poukázal na meniaci sa postoj k umelej inteligencii: „Namiesto vnímania AI ako hrozby začíname tieto nástroje vnímať ako šetriče času a prostriedky na elimináciu rutinných úloh. Príkladom je riešenie Eloquens AI.“
Eloquens AI zjednodušuje e-mailovú komunikáciu
Eloquens AI je nástroj od GFI Software na automatizáciu firemnej e-mailovej komunikácie, ktorý pomáha spravovať intenzívne emailové toky. Využíva pokročilú umelú inteligenciu a umožňuje poskytovať konzistentné a presné odpovede 24 hodín denne vo viac ako 160 jazykoch. Automatizuje jednoduché dotazy, čo umožňuje zamestnancom sústrediť sa na náročnejšie úlohy a produkty s väčšou pridruženou hodnotou.
GFI Software sa zameriava na vývoj IT riešení na monitorovanie, správu a bezpečnosť podnikových sietí. Ich portfólio zahŕňa riešenia pre sieťovú bezpečnosť, antispam, správu záplat, archiváciu e-mailov a ďalšie. Produkty spoločnosti sú dostupné prostredníctvom globálnej siete predajcov a firma je držiteľom certifikátu Microsoft Gold ISV Partner. Viac informácií o GFI Software nájdete na www.gfi.com.