Svet nie je pripravený na éru AI, podľa prieskumu sa až polovica Slovákov obáva šíreniu dezinformácií

Polovica Slovákov sa obáva, že AI môže dopomáhať k tvorbe a šíreniu dezinformácií. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Go4insight.
Prieskum sa realizoval v 40 krajinách sveta vrátane Slovenska, pričom výsledky ukazujú, že 45 percent opýtaných je znepokojených z toho, že umelá inteligencia môže šíriť či dokonca vytvárať nepravdivé informácie.
Na Slovensku sa viac obávajú muži
Na Slovensku sa toho obáva 50 percent opýtaných, čo je mierny nadpriemer. Kým vo svete sa v tejto otázke nelíšia názory žien a mužov, na Slovensku sa týchto negatívnych dopadov AI obávajú viac muži.
Slovenskí manažéri vítajú AI a zhruba štvrtina by jej zverila rozhodovacie právomoci, majú však aj obavy
Prieskum ukázal, že toto znepokojenie rastie so vzdelaním aj s vekom. Spomedzi vysokoškolsky vyštudovaných ľudí je znepokojená približne polovica populácie, kým spomedzi ľudí s nižším vzdelaním je to len tretina.
„U mladých ľudí sa obavy pohybujú okolo 40 percent, ale u najstaršej vekovej skupiny 65+ už presahujú polovicu,“ spresnila agentúra a doplnila, že na Slovensku je tento trend ešte výraznejší – medzi mladými sa obáva len necelá tretina, no medzi 55- až 64-ročnými je to až 70 percent.
Technologický optimizmus a obavy
Naprieč celým svetom sa však pohľad na umelú inteligenciu líši. V Afrike a Ázii prevláda technologický optimizmus, čím sú aj obavy z umelej inteligencie podstatne nižšie než v Európe či Severnej Amerike. Najmenej znepokojení sú Číňania, z ktorých má obavy len 21 percent. Ďalej je to Vietnam a Pobrežie Slonoviny.
AI ovplyvňuje politiku aj médiá. Mnohí Slováci nevedia rozoznať, čo je pravé a čo nie
Naopak, najväčšie obavy majú Fíni (59 %) a nasleduje Švédsko, Kanada a Írsko. Tieto rozdiely podľa agentúry Go4insight naznačujú, že kde sú ľudia viac vystavení diskusii o etike či dopadoch technológií, tam je aj vyššie uvedomenie si rizík. V krajinách, ktoré vnímajú AI ako nástroj rozvoja, prevláda, naopak, dôvera a optimizmus.
Umelá inteligencia zvyšuje produktivitu, ale má aj svoje riziká. Čoho sa ľudia obávajú najviac?
„AI je dnes pevnou súčasťou nášho života – ovplyvňuje prácu, vzdelávanie, zábavu aj spôsob, akým konzumujeme správy. Podľa zistení až 87 percent ľudí na svete priznáva, že sa do určitej miery obáva rizika dezinformácií spojeného s AI. Napriek tomu sú regionálne rozdiely veľké a ukazujú, že svet ako celok nie je pripravený na éru umelej inteligencie. Väčšina ľudí si riziká do určitej miery uvedomuje, no chýbajú im nástroje a zručnosti, ako ich zvládať,“ uzavrela agentúra.
Dáta za Slovensko pochádzajú z prieskumu, ktorý agentúra vykonávala na vzorke 500 respondentov od 17. do 22. januára tohto roku. Prieskum bol súčasťou celosvetového projektu Worldviews Survey.