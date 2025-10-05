Slovenskí manažéri vítajú AI a zhruba štvrtina by jej zverila rozhodovacie právomoci, majú však aj obavy

Slováci sú v porovnaní s Čechmi odvážnejší.
Takmer polovica slovenských firiem už využíva podnikový softvér s umelou inteligenciou (AI), pričom zhruba štvrtina manažérov by jej zverila aj rozhodovacie právomoci. Napriek tomu im chýbajú presnejšie pravidlá a legislatíva upravujúca využívanie AI, a obávajú sa zneužitia dát, vyplýva z prieskumu SAP medzi vedúcimi pracovníkmi a majiteľmi firiem realizovaného agentúrou Ipsos.

Podnikatelia a manažéri vo veľkej miere považujú umelú inteligenciu za technológiu, ktorá má v ich firmách svoje pevné miesto,“ hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko. Slováci sú v porovnaní s Čechmi odvážnejší – 47 % firiem na Slovensku využíva AI, zatiaľ čo v Česku 41 %. Dlhodobá stratégia zahŕňa AI u 10 % slovenských firiem, pričom 46 % experimentuje s jej využitím.

AI sa najčastejšie využíva pri predaji, zlepšovaní zákazníckej skúsenosti a plánovaní logistiky. Manažéri očakávajú, že AI im ušetrí čas (83 %), zníži náklady (72 %) a prinesie nových zákazníkov (60 %). Avšak 57 % nesúhlasí s tvrdením, že sa na AI dá spoľahnúť.

Hlavné obavy

Medzi hlavné obavy patrí zneužitie a únik citlivých dát, ktoré spája približne polovica respondentov. Chýbajúce pravidlá a legislatíva sú považované za najväčšiu prekážku zavádzania AI, spolu s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Samotní vedúci pracovníci sú dôvodom pre odmietanie AI len výnimočne.

Ak sa proti umelej inteligencii manažéri stavajú na odpor, tak je to kvôli obave, že sa s ňou nenaučia pracovať. Ich českí kolegovia sa pritom najviac boja toho, že ich umelá inteligencia nahradí. Spoločná obava na oboch brehoch rieky Moravy je potom v tom, že ich AI bude sledovať a reportovať ich pracovnú aktivitu,“ dodáva Martin Ferenec.

Zverenie rozhodovacích právomocí

Len 9 % top manažérov by AI zverilo rozhodovacie právomoci, 16 % by jej prenechalo menej dôležité rozhodnutia, no 62 % je proti takémuto presunu právomocí. Na druhej strane približne desatina opýtaných svoje pôvodné rozhodnutia veľmi často po rade od umelej inteligencie zmení.

SAP predstavuje príklad využitia AI vo firme Slovenské elektrárne, kde chatbot pomáha 1 300 zamestnancom a AI optimalizuje spotrebu energie.

Kritické partnerstvo s AI

Psychológ Martin Jakubek upozorňuje na potrebu budovať kritické partnerstvo s AI a rozvíjať digitálnu gramotnosť, aby sa predišlo slepej dôvere či odmietaniu technológie.

Namiesto obáv z toho, že AI nahradí ľudí, by sme ju mali vnímať ako nástroj, ktorý má človeku slúžiť a významne podporiť ľudskú produktivitu. Investícia do psychologickej pripravenosti zamestnancov je rovnako dôležitá ako investícia do samotnej technológie,“ uzatvára Martin Jakubek.

