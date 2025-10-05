Slovenskí manažéri vítajú AI a zhruba štvrtina by jej zverila rozhodovacie právomoci, majú však aj obavy

Takmer polovica slovenských firiem už využíva podnikový softvér s umelou inteligenciou (AI), pričom zhruba štvrtina manažérov by jej zverila aj rozhodovacie právomoci. Napriek tomu im chýbajú presnejšie pravidlá a legislatíva upravujúca využívanie AI, a obávajú sa zneužitia dát, vyplýva z prieskumu SAP medzi vedúcimi pracovníkmi a majiteľmi firiem realizovaného agentúrou Ipsos.
„Podnikatelia a manažéri vo veľkej miere považujú umelú inteligenciu za technológiu, ktorá má v ich firmách svoje pevné miesto,“ hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko. Slováci sú v porovnaní s Čechmi odvážnejší – 47 % firiem na Slovensku využíva AI, zatiaľ čo v Česku 41 %. Dlhodobá stratégia zahŕňa AI u 10 % slovenských firiem, pričom 46 % experimentuje s jej využitím.
AI sa najčastejšie využíva pri predaji, zlepšovaní zákazníckej skúsenosti a plánovaní logistiky. Manažéri očakávajú, že AI im ušetrí čas (83 %), zníži náklady (72 %) a prinesie nových zákazníkov (60 %). Avšak 57 % nesúhlasí s tvrdením, že sa na AI dá spoľahnúť.
Hlavné obavy
Medzi hlavné obavy patrí zneužitie a únik citlivých dát, ktoré spája približne polovica respondentov. Chýbajúce pravidlá a legislatíva sú považované za najväčšiu prekážku zavádzania AI, spolu s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Samotní vedúci pracovníci sú dôvodom pre odmietanie AI len výnimočne.
Okuliare s umelou inteligenciou menia pravidlá, môžu nahradiť slúchadlá aj kameru?
„Ak sa proti umelej inteligencii manažéri stavajú na odpor, tak je to kvôli obave, že sa s ňou nenaučia pracovať. Ich českí kolegovia sa pritom najviac boja toho, že ich umelá inteligencia nahradí. Spoločná obava na oboch brehoch rieky Moravy je potom v tom, že ich AI bude sledovať a reportovať ich pracovnú aktivitu,“ dodáva Martin Ferenec.
Zverenie rozhodovacích právomocí
Len 9 % top manažérov by AI zverilo rozhodovacie právomoci, 16 % by jej prenechalo menej dôležité rozhodnutia, no 62 % je proti takémuto presunu právomocí. Na druhej strane približne desatina opýtaných svoje pôvodné rozhodnutia veľmi často po rade od umelej inteligencie zmení.
Ministerstvo investícií sa spojilo s expertami z UNESCO, školili verejnú správu v oblasti umelej inteligencie
SAP predstavuje príklad využitia AI vo firme Slovenské elektrárne, kde chatbot pomáha 1 300 zamestnancom a AI optimalizuje spotrebu energie.
Kritické partnerstvo s AI
Psychológ Martin Jakubek upozorňuje na potrebu budovať kritické partnerstvo s AI a rozvíjať digitálnu gramotnosť, aby sa predišlo slepej dôvere či odmietaniu technológie.
Čo všetko sa deje, kým vám umelá inteligencia odpíše na správu? AI míňa svetové zásoby vody - ROZHOVOR
„Namiesto obáv z toho, že AI nahradí ľudí, by sme ju mali vnímať ako nástroj, ktorý má človeku slúžiť a významne podporiť ľudskú produktivitu. Investícia do psychologickej pripravenosti zamestnancov je rovnako dôležitá ako investícia do samotnej technológie,“ uzatvára Martin Jakubek.