Generálni riaditelia sa aj naďalej sústreďujú na AI a rozvoj talentov, nebránia im ani ekonomické výzvy

Generálni riaditelia firiem po celom svete sa napriek najnižšej dôvere v globálnu ekonomiku za posledných päť rokov sústreďujú na strategické investície do umelej inteligencie (AI) a rozvoj talentov.
Vyplýva to z výsledkov každoročného globálneho prieskumu CEO Outlook 2025 spoločnosti KPMG, ktorý mapoval názory viac ako 1 300 riaditeľov.
Kybernetická kriminalita
Prieskum ukázal, že až 69 % generálnych riaditeľov plánuje vyčleniť v nasledujúcich 12 mesiacoch približne 10 až 20 % svojho rozpočtu na investície do AI, ktorá zostáva hlavným strategickým zameraním. Napriek ekonomickým neistotám až 92 % lídrov plánuje v nasledujúcom roku zvýšiť počet zamestnancov vo svojich firmách.
Slovensko sa podľa analytikov borí z roka na rok, krajine chýba politická odvaha aj vízia
Dôvera v globálnu ekonomiku podľa prieskumu klesla na 68 % – ide o najnižšiu úroveň odvtedy, čo sa prieskum uskutočňuje, teda od roku 2021. Napriek tomu väčšina generálnych riaditeľov ostáva optimistická s očakávaniami rastu ziskov i aktivity v oblasti fúzií a akvizícií – 40 % z nich predpokladá zvýšenie ziskov o viac ako 2,5 % a až 89 % očakáva intenzívne M&A transakcie.
Zodpovedné a etické využívanie AI
Medzi najväčšie prekážky pre rast firiem patrí kybernetická kriminalita, nedostatočná bezpečnosť a najmä výzvy spojené s pripravenosťou pracovnej sily na využívanie a integráciu umelej inteligencie do firemných procesov.
Takmer tri štvrtiny lídrov vidia tieto aspekty ako kritické pre zvládnutie digitálnej transformácie. Súčasne generálni riaditelia čoraz častejšie upozorňujú na potrebu zodpovedného a etického využívania AI.
Rozpočet je podľa opozície hanebný a plný chýb. Vláda obišla odbory aj zamestnávateľov, tvrdí Šimečka – VIDEO
Obavy vzbudzujú otázky dôveryhodnosti dát, regulácie a etických dôsledkov nasadzovania AI technológií. Preto je podľa prieskumu nevyhnutné vytvoriť jasné rámce správy a riadenia AI, ktoré zabezpečia jej dlhodobý úspech. Výrazný je aj rast dôvery v dodržiavanie a splnenie klimatických cieľov firiem.
AI už závisí aj od ľudí
Až 61 % generálnych riaditeľov je presvedčených, že do roku 2030 dosiahnu uhlíkovú neutralitu, čo predstavuje nárast oproti 51 % v predchádzajúcom roku. Podľa Quentina Crossleyho, z KPMG na Slovensku, úspech implementácie AI už nezávisí len od technológie, ale od rozvoja ľudí, ktorí s ňou pracujú.
„Technológia sama o sebe nestačí – rozhodujúci je ľudský prístup, dôvera a zmysluplné príležitosti, ktoré firmám pomáhajú udržať talent v dynamickom prostredí rôznych generácií,“ dodáva Crossley.
Podrobné informácie o názoroch
Prieskum CEO Outlook 2025 spoločnosti KPMG sa uskutočnil medzi 5. augustom a 10. septembrom 2025 a zúčastnilo sa ho 1 350 generálnych riaditeľov zo 11 svetových ekonomík, vrátane krajín ako Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, USA, Čína či Japonsko. Tento globálny pohľad prináša podrobné informácie o aktuálnych názoroch a stratégiách vrcholových manažérov v meniacom sa ekonomickom prostredí.
Národní kontrolóri kritizujú návrh rozpočtu, zadlženie Slovenska sa aj napriek konsolidácii zhoršuje
Spoločnosť KPMG je celosvetová sieť firiem v oblasti auditu, daní a poradenstva, ktorá pôsobí v 142 krajinách a zamestnáva viac ako 275 000 ľudí. KPMG Slovensko pôsobí na trhu od roku 1991 a poskytuje široké spektrum služieb od auditu až po strategické poradenstvo mnohým domácim aj zahraničným klientom.