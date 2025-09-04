Slovensko v spolupráci s OECD pripravuje Globálne vzdelávacie fórum, hlavnou témou bude AI vo vzdelávaní - VIDEO

Šéf rezortu školstva poznamenal sedem z desiatich detí už využíva AI pri vzdelávaní, avšak len štvrtina pedagógov.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tomáš Drucker
Foto: SITA/Slávka Ambrová
Slovensko Ministerstvo školstva Školstvo z lokality Slovensko

Slovensko pripravuje Globálne vzdelávacie fórum, spolupracuje na jeho príprave s OECD. Jeho hlavnou témou bude umelá inteligencia (AI) vo vzdelávaní. Po stretnutí s riaditeľom pre vzdelávanie a zručnosti OECD Andreasom Schleicherom to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Deti umelú inteligenciu využívajú

Doplnil, že Schleicherovi prezentoval zmeny vo vzdelávaní na Slovensku, diskutovali aj o výzvach, ktorým jednotlivé krajiny čelia aj o problematike umelej inteligencie. Šéf rezortu školstva poznamenal, že tejto téme sa treba venovať, poukázal na to, že sedem z desiatich detí už využíva AI pri vzdelávaní, avšak len štvrtina pedagógov. Podľa Druckera by to malo byť skôr naopak.

Považujem OECD za veľmi kľúčovú organizáciu, dovolím si použiť slovo trošku elitárnu, mnohí sa tam nenachádzajú,“ vyjadril sa a prízvukoval význam rôznych štúdií či dát práve od OECD. Globálne vzdelávacie fórum na Slovensku sa má konať 25. novembra. Rovnako sa bude konať zasadnutie ministrov približne 50 krajín, diskutovať budú o vplyve AI na vzdelávanie, ale aj na ekonomiky štátov, a ako sa vyhnúť jej nástrahám.

Je to výnimočná situácia, že v rámci globálneho fóra bude aj zasadnutie ministrov,“ zdôraznil Drucker a dodal, že tak ako ho plánujú by mohlo priniesť významný pokrok pre celý svet.

AI učiteľov nenahradí

Schleicher spomenul dlhoročnú spoluprácu so SR, poznamenal, že Slovensko čelí mnohým výzvam, a to aj z minulosti. Vyjadril podporu viacerým reformným myšlienkam i potešenie nad tým, že SR bude hostiť fórum. V súvislosti s umelou inteligenciou a technológiami a ich zahrnutím do vzdelávacieho systému uviedol, že je potrebné premyslieť, ako sa postaviť k výzvam, ktoré pred nimi stoja. Podotkol, že do úvahy treba brať aj riziká používania moderných technológií, no je potrebné naučiť sa, ako využívať príležitosti, ktoré AI ponúka.

Poznamenal, že technológie nikdy nenahradia živých učiteľov, no tí sa musia naučiť, ako s ňou pracovať. Nové technológie budú podľa neho potrebovať dobudovať kapacity aj ďalšie vzdelávanie. Žiadna krajina to nemôže zvládnuť sama a treba spolupracovať, vyjadril sa Schleicher. Poukázal na príklad Ázie. Považuje za potrebné pochopiť možnosti, ktoré technológie ponúkajú, no tiež elminovať to, čo nám nevyhovuje. Schleicher taktiež poukázal na riziko poklesu zručností, zdôraznil, že je potrebné, aby si ich ľudia zachovali. AI podľa jeho slov ponúka silu a moc.

Chcú o tom debatovať

Drucker tiež priblížil, že pripravili nový národný plán k zavádzaniu AI do vzdelávania, a nová legislatíva už s touto problematikou pracuje. Prízvukoval potrebu sústrediť sa na oblasť ochrany a bezpečnosti pri práci s AI technológiami.

Tá doba ide tak rýchlo, že máme problém dovzdelávať učiteľov, ktorí by mali byť nositeľmi vzdelávania,“ skonštatoval minister. Považuje za potrebné hovoriť o tom, ako s AI pracovať, ale aj ako môže pomôcť učiteľom, napríklad pri príprave vyučovacích hodín či hodnotení. Rovnako by mohla pomôcť pedagogickým asistentom.

Musíme byť obozretní v tom, aké miesto má AI konkrétne pri vzdelávaní. Úspešných implementácií existuje sada, ale sú tu aj významné riziká, o ktorých v súčasnosti nie je toľko informácií,“ vraví. Chcú o tom debatovať a určiť domény. Drucker avizoval aj tri okrúhle stoly na tri témy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Tomáš Drucker
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDOECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Okruhy tém: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Moderné technológie Pedagógoia Umelá inteligencia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk