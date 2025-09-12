Drucker navštívil Malý Slivník, ministerstvo rieši krízovú situáciu dištančného vzdelávania detí – FOTO

Minister školstva Tomáš Drucker navštívil obec Malý Slivník, kde rokoval so starostami okolitých obcí, zástupcami rodičov a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexandrom Daškom. Témou bolo riešenie krízovej situácie, keďže miestne deti sa v súčasnosti vzdelávajú dištančne.
Financovanie dopravy do škôl
Výsledkom stretnutia je dohoda, že sa uskutoční širšia diskusia so samosprávami a rodičmi žiakov. Minister zároveň prisľúbil, že štát je pripravený zabezpečiť financovanie dopravy do škôl v Prešove, ak to bude potrebné. Rodičia však vyjadrili obavy, že dochádzanie niekoľko kilometrov nie je ideálnym riešením.
Drucker ocenil prístup starostov, ktorí sú ochotní hľadať možnosti, aby deti mohli navštevovať školy v okolitých obciach. „Prejdeme všetky dostupné riešenia a verím, že sa deti v krátkom čase vrátia do školských lavíc,“ uviedol minister počas rokovania.
Situácia vznikla po tom, čo deti z Malého Slivníka navštevovali základnú školu v obci Terňa. Tá však od septembra 2025 pre nedostatok kapacít a zrušenie dvojzmennej prevádzky vypovedala spoločný obvod. Obec Malý Slivník následne nezabezpečila pre svojich žiakov náhradné kapacity.
Škola zamietla žiadosti
Regionálny úrad školskej správy v Prešove pripravil analýzu dostupných kapacít škôl a rokoval s dotknutými obcami. Riešením sa zdalo byť využitie škôl v Prešove, ktoré majú voľné kapacity, no rodičia túto možnosť nevyužili a prihlásili deti do školy v Tulčíku. Tá ich žiadosti zamietla pre nedostatok miest. Deti sa preto dočasne učia dištančne.
Úsporné opatrenia budú musieť byť podľa Druckera také, aby nemali vplyv na samotné vzdelávanie
Minister Tomáš Drucker vyhlásil, že neprijateľné je, aby deti nedostali šancu na vzdelanie z dôvodu predsudkov. Podľa neho je cieľom zabezpečiť, aby mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v blízkosti domova.