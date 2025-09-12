Drucker navštívil Malý Slivník, ministerstvo rieši krízovú situáciu dištančného vzdelávania detí – FOTO

Minister Tomáš Drucker vyhlásil, že neprijateľné je, aby deti nedostali šancu na vzdelanie z dôvodu predsudkov.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Minister školstva Tomáš Drucker na rokovaní so zástupcami okolitých obcí v Malom Slivníku, Piatok, 12. september, 2025. Foto: www.facebook.com
Minister školstva Tomáš Drucker navštívil obec Malý Slivník, kde rokoval so starostami okolitých obcí, zástupcami rodičov a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexandrom Daškom. Témou bolo riešenie krízovej situácie, keďže miestne deti sa v súčasnosti vzdelávajú dištančne.

Financovanie dopravy do škôl

Výsledkom stretnutia je dohoda, že sa uskutoční širšia diskusia so samosprávami a rodičmi žiakov. Minister zároveň prisľúbil, že štát je pripravený zabezpečiť financovanie dopravy do škôl v Prešove, ak to bude potrebné. Rodičia však vyjadrili obavy, že dochádzanie niekoľko kilometrov nie je ideálnym riešením.

Drucker ocenil prístup starostov, ktorí sú ochotní hľadať možnosti, aby deti mohli navštevovať školy v okolitých obciach. „Prejdeme všetky dostupné riešenia a verím, že sa deti v krátkom čase vrátia do školských lavíc,“ uviedol minister počas rokovania.

Situácia vznikla po tom, čo deti z Malého Slivníka navštevovali základnú školu v obci Terňa. Tá však od septembra 2025 pre nedostatok kapacít a zrušenie dvojzmennej prevádzky vypovedala spoločný obvod. Obec Malý Slivník následne nezabezpečila pre svojich žiakov náhradné kapacity.

Škola zamietla žiadosti

Regionálny úrad školskej správy v Prešove pripravil analýzu dostupných kapacít škôl a rokoval s dotknutými obcami. Riešením sa zdalo byť využitie škôl v Prešove, ktoré majú voľné kapacity, no rodičia túto možnosť nevyužili a prihlásili deti do školy v Tulčíku. Tá ich žiadosti zamietla pre nedostatok miest. Deti sa preto dočasne učia dištančne.

Minister Tomáš Drucker vyhlásil, že neprijateľné je, aby deti nedostali šancu na vzdelanie z dôvodu predsudkov. Podľa neho je cieľom zabezpečiť, aby mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v blízkosti domova.

