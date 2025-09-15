Body novej školskej legislatívy, ktoré namietalo OZ Domáce vzdelávanie, zostali v schválenom návrhu

Body novej školskej legislatívy namietané OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) v návrhu schválenom vládou ostali, pribudol aj ďalší. Balíček nových školských zákonov a viacerých noviel schválila vláda v druhej polovici augusta. OZ DVS už pred ich prejednávaním vládou namietalo viaceré navrhované zmeny.
Ako vtedy uviedlo, nová legislatíva podľa ich názoru môže zasiahnuť do práv rodičov, obmedziť kompetencie riaditeľov škôl, a tiež zvýšiť administratívnu záťaž pre školy. Poukázalo aj na to, že v rozporovom konaní s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nebola dosiahnutá dohoda v niekoľkých zásadných otázkach týkajúcich sa fungovania individuálneho vzdelávania.
Zrušenie dištančného skúšania
Ide napríklad o zámer zrušiť dištančné skúšanie, čo ale podľa OZ DVS predstavuje záťaž pre žiakov, rodičov aj školy, a obmedzuje prístup k individuálnemu vzdelávaniu. Poukázalo na to, že prezenčné skúšanie je pre mnohé rodiny logisticky a finančne náročné a dištančné formy skúšania sa osvedčili, navyše sú aj finančne efektívne pre školy.
OZ DVS tiež poukázalo, že ročné kontroly zabezpečenia vzdelávania a ochrany zdravia žiaka sú duplicitné, finančne neudržateľné a školy administratívne zaťažujú. „Požiadavka na každoročné kontroly domácností individuálne vzdelávaných žiakov je celkovo neprimeraná, najmä keď sa nevzťahuje ani na denných žiakov a zasahuje do ústavných práv rodín na nedotknuteľnosť obydlia,“ dopĺňa občianske združenie.
Ministerstvo školstva v reakcii zdôraznilo, že urobilo množstvo krokov v prospech detí a žiakov v tejto forme vzdelávania. Argumentuje, že zámerom je zabezpečiť také podmienky, ktoré umožnia osobný kontakt so žiakom, prinajmenšom pri jeho preskúšaní. „Tento kontakt vytvára priestor na včasné zachytenie prípadných rizikových prejavov správania u dieťaťa vzdelávaného v domácom prostredí,“ vysvetlili z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaM SR. Podotkli tiež, že predmetnú legislatívu zatiaľ schválil len vládny kabinet a definitívne znenie bude známe až po tom, ako ju prerokuje a schváli parlament.
OZ DVS novej školskej legislatíve vytýkalo aj kvalifikačné obmedzenia pre rodičov detí v predškolskom veku, ktorí chcú vzdelávať svoje dieťa doma. Vylúčia totiž rodičov bez maturity, ktorí dosiaľ mohli pod vedením kvalifikovanej osoby vzdelávať svojich predškolákov doma.
Povinné predprimárne vzdelanie
Ako uviedlo ministerstvo školstva, v parlamente je v rámci legislatívneho procesu predložená aj novela školského zákona, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti. Od septembra 2027 by mala byť škôlka povinná pre deti od štyroch rokov, o rok nato od troch rokov veku.
„Podľa doterajšej právnej úpravy sa v materských školách ako osobitná forma plnenia povinného predprimárneho vzdelávania uplatňuje individuálne vzdelávanie. Len ak pôjde o povinné predprimárne vzdelávanie štvorročných a trojročných detí – tie budú mať možnosť plniť ho buď formou „domáceho vzdelávania“, alebo formou pravidelnej dennej účasti na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,“ uvádza ministerstvo ozrejmujúc, že v prípade „domáceho vzdelávania“ týchto detí nemožno hovoriť o sprísňovaní podmienok, keďže ide o novozavádzaný inštitút.
„Cieľom právnej úpravy je ale v tejto súvislosti aj nastaviť rovnaké personálne podmienky tak pri realizácii individuálneho vzdelávania, ako aj pri realizácii nového „domáceho vzdelávania“. Predpokladáme, že rodičov, ktorí majú skutočný záujem o individuálne vzdelávanie svojich detí, tieto podmienky nijako neobmedzia, naopak, prispejú k vyššej kvalite jeho poskytovania,“ zdôraznil rezort školstva.
Termín podávania žiadostí
Za problematické označilo OZ DVS aj obmedzenie termínu podávania žiadostí o individuálne vzdelávanie predškolákov do 31. decembra. To podľa nich ale nereflektuje životné situácie, ktoré môžu nastať počas školského roka. Podľa ministerstva je predložený legislatívny návrh výsledkom akceptovania všetkých relevantných pripomienok jednotlivých pripomienkujúcich subjektov.
„Ak vzniknú situácie, keď by bolo riešením plnenie povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania (napr. sťahovanie, vycestovanie rodiny do zahraničia atď.) po 31. decembri, tieto výnimočné situácie bude možné riešiť dištančným vzdelávaním v súlade s dodatkom k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ,“ podotkol rezort školstva.
„Body, v ktorých sme ostali s ministerstvom v rozpore, v návrhu ostali aj po rokovaní vlády. Verzia, ktorá sa dostala do parlamentu, obsahuje aj vylepšenia navrhované inými subjektmi počas medzirezortného pripomienkového konania, o ktorých sme vzájomne nevedeli. Takže k našim štyrom bodom pribudol ešte jeden, ktorý namietame,“ uviedli pre agentúru SITA z OZ DVS.
Zdravotný stav ako dôvod
Ako ozrejmili, ide o zúženie možnosti povoliť individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu, a to len na deti s problémami fyzického zdravia. To ale vylučuje veľkú skupinu detí s psychickými ťažkosťami, ktoré v súčasnosti tvoria významnú časť domškolákov. Ide napríklad o deti s poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami či inými psychiatrickými diagnózami.
Začlenenie do školského kolektívu môže v ich prípade viesť k zhoršeniu ich psychického stavu, čo však nie je v ich najlepšom záujme. „Psychické zdravie je pritom jednou z hlavných výziev súčasného školstva – preto považujeme za dôležité, aby novela zákona reflektovala aj tieto potreby,“ uviedlo OZ DVS.
„Pripomienky, ktoré OZ DVS uplatnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania, boli s OZ DVS prerokované. Ďalšie podnety ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje a bolo by predčasné sa k nim vyjadrovať,“ zareagovali z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva v súvislosti s touto námietkou.
Obrátili sa na poslancov
Podľa občianskeho združenia ministerstvo komunikáciu ukončilo uzavretím medzirezortného pripomienkového konania.
„Na rozporovom konaní sme si vysvetlili ostatné naše body, alebo sme našli kompromis, alebo boli naše pripomienky prijaté v plnej miere. Pri tých štyroch sporných bodoch však nemali prítomní zástupcovia ministerstva školstva mandát na to, aby rokovali o akýchkoľvek kompromisoch alebo ústupkoch,“ vysvetlili z OZ DVS.
Doplnili, že vzhľadom na to, že materiál majú momentálne na stole poslanci Národnej rady SR, komunikujú s nimi. „Oslovili sme všetkých poslancov parlamentu – vysvetlili sme, aké body sú pre nás sporné a prečo, a navrhli sme osobné stretnutie za účelom podrobnejšieho vysvetlenia našich postojov a situácie. Viacerí poslanci už reagovali kladne na našu ponuku stretnutia,“ doplnili z OZ DVS.
O zákonoch zo školského balíčka by mali poslanci rokovať v utorok 16. septembra popoludní.