Košice privítajú konferenciu GradeUP a Noc podnikavosti, podujatia prinesú diskusie aj zaujímavé prezentácie

Už vo štvrtok 13. novembra privíta metropola východu konferenciu GradeUP a Noc podnikavosti. Podujatia v sebe spoja nápady, odvahu a mladú energiu. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MSVVaM) SR, ktoré podujatia organizuje, konať sa budú pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Vstup je bezplatný
Rezort školstva ich organizuje na pôde Technickej univerzity v Košiciach a jej Univerzitného vedeckého parku Technicom. Vstup je bezplatný, na podujatia MŠVVaM SR pozýva každého, koho zaujíma spájanie vysokoškolského vzdelávania so svetom startupov a inovácií.
„Konferencia GradeUP premení Aulu Maxima Technickej univerzity v Košiciach od 12:00 do 16:20 na miesto diskusií o inováciách a startupoch, ktoré sa rodia v prostredí verejných vysokých škôl na Slovensku. Hostia panelových diskusií a prezentácií opíšu napríklad, ako v praxi vyzerá podpora podnikateľských nápadov, inovačných projektov a startupov na akademickej pôde. Predstavia tipy, ako svoj nápad premeniť na úspešný produkt či službu už na vysokej škole – čo všetko zahŕňa táto cesta, kde hľadať podporu a ako a s kým sa prepájať,“ uviedlo ministerstvo.
Prezentácie zaujímavých projektov
Noc podnikavosti v UVP Technicom zas v čase od 16:30 do 20:00 prinesie prezentácie zaujímavých projektov, ktoré prepájajú podnikanie a vzdelávanie, ale aj technologické inovácie či rôzne startupy využívajúce umelú inteligenciu.
Informácie návštevníctvu poskytnú prezentačné stánky vysokých škôl a štátnych aj neštátnych inštitúcií, ale aj inšpiratívni startupisti a podnikatelia. „Na návštevníkov čakajú aj technológie, ktoré si budú môcť vyskúšať naživo. Podrobnosti, vrátane rozšíreného programu sú zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva,“ uvádza MŠVVaM SR.
Rezort školstva doplnil, že podnikateľské a inovačné nápady študentov už čoskoro získajú na verejných vysokých školách na Slovensku väčší priestor, a to vďaka novému národnému projektu MŠVVaM SR Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Suma na projekt je deväť miliónov eur, odštartuje ho práve konferencia GradeUP a podujatie Noc podnikavosti. Spolufinancovaný je Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.