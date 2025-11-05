Dve košické univerzity budú mať 17. novembra rektorské voľno, tretia pripravila vlastný program

Košické univerzity si pripomenú odkaz 17. novembra, dve z nich budú mať rektorské voľno. Ide o Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pripravujú výučbu náhradnou formou.
Národná rada (NR) SR sa nedávno uzniesla na tom, že Deň boja za slobodu a demokraciu, teda 17. november už nebude dňom pracovného pokoja. V roku 2025 pripadá tento sviatok na pondelok. Rektorské voľno v tento deň ohlásili už viaceré univerzity po celom Slovensku.
Študenti zorganizujú stretnutie
„Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si 17. november pripomína každý rok ako Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva. Nezmení sa to ani v prípade, keď tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa UVLF v Košiciach Zuzana Bobriková.
Doplnila, že v tomto roku sa rektor univerzity na tento deň rozhodol udeliť študentom rektorské voľno. Zástupcovia študentstva tiež podľa jej slov informovali, že pri tejto príležitosti zorganizujú stretnutie, v rámci ktorého si chcú symbolicky pripomenúť hodnoty spojené s rokmi 1939 a 1989.
„Je dôležité pripomínať si okamihy, ktoré zmenili osud našej krajiny a je nevyhnutné uvažovať o tom, čo môže urobiť jednotlivec, aby ovplyvnil celú spoločnosť. Študenti i zamestnanci univerzity vnímajú svet okolo seba, premýšľajú a hovoria so svojimi rodinami, priateľmi, spolužiakmi. Majú dostatok priestoru na to, aby hľadali a našli svoje miesto a svoju úlohu v spoločnosti,“ uviedla ďalej Bobriková.
Zdôraznila nutnosť pripomínať si historické súvislosti rokov 1989 aj 1939. „Bez udalostí z roku 1939 by nebolo ani Nežnej revolúcie. Smrť študenta medicíny Jana Opletala vtedy vytiahla do ulíc stovky vysokoškolákov a odštartovala nacistické represálie, popravy bez súdov, deportácie študentov do koncentračných táborov a uzavretie českých vysokých škôl. O polstoročie neskôr pripomienka týchto udalostí odštartovala Nežnú či Zamatovú revolúciu. Sloboda zmýšľania, vyznania či konania, demokracia, tolerancia, ľudské práva sú aj dnes hodnotami v ohrození. Je nevyhnutné, aby sme stále pripomínali, že boli zaplatené ľudskými životmi, krvou, fyzickým i psychickým utrpením, že nie sú samozrejmosťou,“ uzavrela hovorkyňa UVLF.
Poobedňajšie bloky na „technike“
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na sociálnej sieti ešte v októbri informovala, že jej rektor profesor Daniel Pella pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu udeľuje študentom v pondelok 17. novembra 2025 rektorské voľno. V danom termíne sa výučba nebude konať.
Technická univerzita v Košiciach má zas počas tohtoročného Dňa boja za slobodu a demokraciu naplánovanú výučbu náhradnou formou. Ako ozrejmila, pre študentstvo pripravili možnosti stráviť 17. november na pôde univerzity, a to účasťou na diskusiách, prednáškach a sprievodnom programe, ktoré pripomenú odkaz slobody a demokracie.
Program je dostupný na webe TUKE, jej sociálnych sieťach, no študentom a študentkám bude doručený aj priamo emailom a komunikáciou z ich fakulty. Tie pripravujú vlastné poobedňajšie bloky. „17. november patrí študentom – tým, ktorí sa nebáli postaviť za pravdu, slobodu a demokraciu, ale aj súčasným, ktorí si tento deň pripomenú na TUKE aktívne – otvoreným dialógom, poznaním, porozumením,“ dodala univerzita.