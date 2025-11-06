Rezorty školstva a vnútra rozbiehajú projekt „Prelom ticho“, ktorého účelom je bojovať proti šikane na základných a stredných školách. Ako vo štvrtok pre médiá povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, kampaň má poskytnúť odborné zázemie pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, aby boli pripravení reagovať na prípadné podnety od žiakov a študentov.
Tých má zase kampaň posmeliť, aby sa nebáli rozprávať o šikane. Kampaň sa podľa ministra bude uskutočňovať formou školení.
Krvavý incident z gymnázia v Spišskej Starej Vsi
„V najbližších dvoch rokoch chceme obehnúť každú jednu základnú a strednú školu,“ vyhlásil Šutaj Eštok. V tejto súvislosti spomenul aj krvavý incident zo začiatku roka na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ktorý si vyžiadal život študentky a zástupkyne riaditeľa. Tragédii sa pritom podľa neho určite dalo predísť. „Ak by sa o probléme šikany aj na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi komunikovalo,“ skonštatoval minister vnútra.
Učitelia prejdú školeniami, žiaci získajú odvahu. Projekt „Prelom ticho“ má pomôcť zastaviť šikanu skôr, než bude neskoro – VIDEO, FOTO
Obrovským problémom je podľa Šutaja Eštoka aj kybernetická šikana. V tejto súvislosti ocenil zákaz používania mobilných telefónov na základných školách zo strany ministerstva školstva. „Prebieha medzi nami aj intenzívna debata o tom, ako sa postavíme k možnému obmedzeniu sociálnych sietí, ktoré dnes, v tejto instantnej dobe, tvoria množstvo problémov pre našu mládež,“ uviedol Šutaj Eštok.
Prevencia pokryje približne 30 percent rizík
Doplnil, že školenia v rámci kampane proti šikane budú zamerané aj na problematiku ochrany takzvaných mäkkých cieľov. „V prípade, ak sa už niečo stane, musia byť všetci zúčastnení pripravení reagovať,“ dodal minister vnútra.
Podľa šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera dokáže prevencia pokryť približne 30 percent rizík, ktoré by na školách mohli vzniknúť. „Bezpečné prostredie na školách nie je len o samotnej fyzickej bezpečnosti. Je to aj o tom, aby sa deti dobre cítili, aby to bolo podnetné prostredie,“ povedal Drucker. Doplnil, že riešenie problémov na školách nespočíva v trestaní detí, ale v ich pochopení.