Laureáti pedagogickej Ceny Dionýza Ilkoviča sú známi, prvýkrát bolo udelené aj špeciálne ocenenie

V bratislavskej Redute sa v stredu uskutočnil slávnostný galavečer 9. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Ocenenie aj tento rok patrilo pedagógom, ktorí svojou prácou inšpirujú mladých ľudí k vede a zvedavosti.
Výnimočný ročník
Víťazkou sa stala Eva Oravcová z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Tento ročník bol výnimočný tým, že Nadácia Dionýza Ilkoviča po prvýkrát udelila špeciálne ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju predmetových súťaží, ktorého laureátkou sa stala Milena Partelová, dlhoročná predsedníčka Ústrednej komisie Pytagoriády.
„Po deviatich rokoch vďaka Cene Dionýza Ilkoviča vidíme, aká silná je komunita učiteľov, ktorí posúvajú slovenské školstvo dopredu – cez hodnoty, ktoré sa nedajú merať testami, ale skôr záujmom detí o poznanie,“ hovorí Marián Marek, predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča, ktorá nesie meno významného fyzika a pedagóga. Nadácia podporuje učiteľov a vedcov, ktorí inšpirujú novú generáciu mladých talentov. Za deväť rokov ocenila už 28 slovenských pedagógov.
Matematická trieda
Cena každoročne vyzdvihuje pedagógov, ktorí svojou prácou presahujú rámec vyučovania a rozvíjajú u mladých ľudí záujem o vedu, objavovanie a tvorivé myslenie. Udeľuje sa pedagógom a odborníkom, ktorí rozvíjajú mimoškolské aktivity v oblasti prírodných vied, matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie. Ocenenia finalistom odovzdal minister školstva Tomáš Drucker.
Víťazka Eva Oravcová vedie špeciálnu matematickú triedu, jednu z posledných svojho druhu na Slovensku. Žiakov učí, že matematika nie je strašiak, ale spôsob, ako sa učiť myslieť. Vníma ju ako základný jazyk prírodných vied, ktorý otvára dvere k pochopeniu chémie, fyziky či biológie a pomáha študentom spájať poznatky naprieč odbormi.
„Matematika je jazyk, ktorý platí naveky. Pytagorova veta bude platiť aj o tisíc rokov. Učím svojich študentov hľadať vlastné riešenia a tešiť sa z objavu,“ hovorí Oravcová.
Rozvoj predmetových súťaží
Jej študenti každoročne dosahujú výborné výsledky na slovenských aj medzinárodných súťažiach. V roku 2024 získali bronzovú medailu na Medzinárodnej matematickej olympiáde a v rokoch 2015 a 2018 sa stali víťazmi tímovej súťaže Mathing. Vďaka korešpondenčnému semináru, ktorý na škole vytvorila, sa do matematiky zapájajú aj žiaci základných škôl.
Finalistov Ceny Dionýza Ilkoviča vyberá odborná porota zložená z vedcov a pedagógov z univerzít na Slovensku aj v Českej republike. Nadácia po prvýkrát udelila aj ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju predmetových súťaží, ktoré získala Milena Partelová, dlhoročná predsedníčka Ústrednej komisie Pytagoriády, ktorá stála za jej záchranou v 90. rokoch a viedla ju osemnásť rokov.
Zanietení učitelia
„Súťaže ako Pytagoriáda alebo iné predmetové olympiády sú miestom, kde deti objavujú radosť z učenia. Takíto organizátori a učitelia dávajú mladým priestor rásť,“ vysvetlil predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch. Preto sa rozhodli vytvoriť špeciálne ocenenie, ktoré poďakuje ľuďom, vďaka ktorým sa veda na Slovensku rozvíja aj mimo školských lavíc.
Úspechy slovenských študentov na medzinárodných olympiádach potvrdzujú, že kvalitné vzdelávanie stojí najmä na zanietených učiteľoch. Príkladom sú aj tohtoroční finalisti Ceny Dionýza Ilkoviča – Svetozár Štefeček z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici a Ivana Beličková zo Spojenej školy Novohradská v Bratislave.
Zvedavosť a motivácia
Ich žiaci dlhodobo dosahujú mimoriadne výsledky – od zlatých a strieborných medailí z Medzinárodnej chemickej olympiády až po ocenenia na Medzinárodnej astronomickej olympiáde. Práve oni dokazujú, aký vplyv môže mať učiteľ, ktorý dokáže premeniť vedu na dobrodružstvo a v mladých prebudiť túžbu objavovať. Na tento rozmer upozorňuje aj riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM)Romana Kánovská.
„Za každým úspechom mladých ľudí sú stovky hodín práce a podpora pedagógov, ktorí v nich dokážu prebudiť zvedavosť a motivovať ich ísť ďalej. Kvalitné prírodovedné vzdelávanie má na Slovensku veľký potenciál,“ povedala Kánovská a doplnila, že spolupráca medzi školami, štátnymi inštitúciami a neziskovým sektorom vytvára priestor, aby sa práca učiteľov stala viditeľnejšou a motivovala ďalšie generácie
Tohtoročná Cena Dionýza Ilkoviča bola odovzdaná v bratislavskej Redute aj vďaka podpore partnerov, ktorými sú spoločnosť PosAm, SEPS, Teacher Development Program Slovakia, komunikačná agentúra Seesame a mediálny partner JOJ24.