Univerzita Komenského chce posilniť svoju inštitucionálnu odolnosť, vydala novú smernicu rektora

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave vydala novú Smernicu rektora o zvyšovaní inštitucionálnej odolnosti. Chce systematicky chrániť akademické prostredie, výskum a vzdelávanie pred nežiaducimi vplyvmi cudzej moci. Cieľom je aj posilnenie bezpečnostného prostredia univerzity.
Ako UK informovala, dokument vychádza z európskych aj medzinárodných iniciatív na ochranu výskumného a inovačného priestoru. Taktiež nadväzuje na zásady akademickej slobody a integrity, slobody bádania a demokratické hodnoty. V rámci smernice sa zavádza rámec na identifikáciu, prevenciu a ohlasovanie rizík, ktoré sú spojené s vplyvovým pôsobením, nelegitímnym ovplyvňovaním či kybernetickými hrozbami.
Hodnotenie rizík
„Určený pracovník Útvaru bezpečnostného manažmentu UK bude zodpovedný za koordináciu činností v oblasti inštitucionálnej odolnosti, vyhodnocovanie rizík, komunikáciu s orgánmi štátu a medzinárodnými partnermi, ako aj za prípravu školení a metodických materiálov pre študentov a zamestnancov UK,“ uviedla univerzita. Doplnila, že smernica odporúča na úrovni fakúlt zaviesť koordinátorov inštitucionálnej odolnosti. Tí by mali zaistiť implementáciu jednotlivých opatrení.
Rovnako obsahuje odporúčanie, aby všetky zmluvné alebo projektové vzťahy UK, a to najmä so zahraničnými partnermi, prechádzali hodnotením rizík (tzv. „due diligence“). Hodnotené by mali byť z hľadiska možného poškodenia dobrého mena univerzity, ohrozenia akademickej integrity, taktiež porušenia kontrolných a sankčných režimov, alebo pravidiel prenosu technológií.
Dve košické univerzity budú mať 17. novembra rektorské voľno, tretia pripravila vlastný program
„Univerzita už dnes aktívne posilňuje svoju bezpečnosť a odolnosť prostredníctvom kooperácie zriadených odborných útvarov, ktoré monitorujú a zvládajú rôzne škály krízových situácií alebo vplyvových konaní cudzích aktérov z online priestoru voči záujmom a dobrému menu UK. Na tieto situácie univerzita reaguje koordinovane, prostredníctvom interných bezpečnostných protokolov, spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a odborných školení pre zamestnancov a študentov,“ uviedol rektor Marek Števček.
Udržanie dôveryhodnosti
Podľa jeho slov je posilňovanie odolnosti vzdelávacích a vedeckých inštitúcii dôležitou podmienkou udržania dôveryhodnosti akademickej sféry. Rektor UK tiež uviedol, že ich cieľom je, aby univerzita bola lídrom v budovaní transparentného a bezpečného akademického prostredia.
UK tiež deklaruje pripravenosť rozvíjať partnerskú spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, pričom spolupráca by mala byť zameraná na zdieľanie skúseností, tvorbu metodík hodnotenia rizík, koordináciu vzdelávacích aktivít aj vytváranie bezpečného prostredia pre otvorenú vedeckú spoluprácu, ktorá ale bude zodpovedne chránená.