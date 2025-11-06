Pellegrini vymenoval 31 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl, vyzdvihol ich prínos pre rozvoj vedy - VIDEO, FOTO

Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval 31 nových profesorov vysokých škôl. Ako informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, išlo o odborníkov a odborníčky z rôznych vedeckých oblastí, od medicíny cez technické a prírodné vedy, právo, psychológiu, teológiu, históriou až po umenie a manažment.
Elita akademickej obce
Hlava štátu vo svojom príhovore ocenila prácu a odhodlanie nových profesorov. Podľa Pellegriniho ich menovanie nepredstavuje len osobný úspech, ale aj významný prínos pre rozvoj vedy, vzdelávania a spoločnosti.
„Patríte k elite našej akademickej obce. Patríte k ľuďom, ktorí majú možnosť zásadne formovať nielen akademické prostredie, ale predovšetkým ďalšie generácie študentov. Mladých ľudí, ktorí dnes začínajú napĺňať svoje predstavy a svoje ciele tak ako vy pred niekoľkými desaťročiami. Práve oni budú určovať smerovanie Slovenska v ďalších rokoch a formovať našu budúcnosť,“ prízvukoval prezident.
Pellegrini taktiež poukázal aj na význam vzdelania a vedy pre prosperitu krajiny. „Viac než kedykoľvek predtým sa od vzdelania odvíja schopnosť štátu napredovať, obstáť v medzinárodnej konkurencii, budovať svoje hospodárstvo,“ zdôraznil. Vedu a inovatívne myslenie označil za kľúč k tomu, aby Slovensko dokázalo čeliť výzvam dnešnej doby, ako sú zdravotníctvo, technológie či spoločenský rozvoj, a napredovalo ako moderný, otvorený a vzdelaný štát.
Kríza dôvery
Považuje tiež za potrebné posilňovať dôveru vo vedu a odborné poznanie, prízvukoval, že v čase, keď svet čelí kríze dôvery vo vedecké autority, musí akademická obec brániť hodnoty vzdelania, kritického myslenia a pravdivých poznatkov. Podľa Pellegriniho je práve vzdelanie základom odolnosti, súdržnosti a prosperujúcej spoločnosti. „Vzdelaná spoločnosť sa stáva ľudskejšou. Stáva sa lepším miestom pre život všetkých občanov bez ohľadu na ich vek, postavenie či povolanie,“ myslí si.
Pellegrini ocenil aj osobný a odborný prínos novovymenovaných profesorov, vyzdvihol ich dôležitosť pri formovaní budúcnosti krajiny. Všetci podľa neho prispievajú k napredovaniu Slovenska ako slobodného, sebavedomého a vzdelaného štátu, stojaceho na hodnotách poznania a morálnej integrity. „Zosobňujete jeho nádej a jeho perspektívu,“ uzavrel.