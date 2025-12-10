Drucker rokoval so zástupcami školských združení, diskutovali aj o zmenách veľkostného koeficientu - VIDEO

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rokoval so zástupcami rôznych školských združení a ďalšími partnermi, diskutovali o zvyšovaní kvality školstva, najmä základného. Ako minister objasnil na tlačovej besede, debata sa týkala postavenia menších škôl, ale aj neštátnych a štátnych škôl v mestách.
„Na celý tento ekosystém neexistuje jediné univerzálne riešenie,“ vravel Drucker. Na zvyšovanie kvality a dostupnosti siete škôl je podľa neho potrebná diskusia.
Veľkostný koeficient
Ako objasnil, stretnutie bolo zvolané s cieľom diskutovať o zmenách vo veľkostnom koeficiente. Tie pred pár dňami kritizovala napríklad Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) SR. Minister vysvetlil, že predmetný koeficient je spôsob financovania pre menšie školy, čím menšia škola, tým je väčší veľkostný koeficient. Priblížil tiež, že revízia financovania škôl ukázala, že žiactvo týchto malých škôl neraz dosahuje horšie výsledky v testovaniach.
Asociácia súkromných škôl odmieta rušenie veľkostných koeficientov, podľa Druckera šíria nepravdu - VIDEO
„Bol to jeden z impulzov, prečo sme začali túto debatu,“ vravel. Drucker spresnil, že stredajšia debata bola najmä o tom, aby tento proces robili spoločne. Dohodli sa na spoločnom záujme zlepšovania vzdelávania a optimalizácie školstva, no budú pozorne sledovať špecifiká, ako sú národnostné či súkromné školstvo. Navrhujú podpis memoranda o spolupráci, ktorým sa aj jeho rezort zaviaže k určitým krokom.
Záväzok ministerstva
„Zároveň sa spoločne chceme dohodnúť na vytvorení pracovných skupín, kde všetky analýzy, ale aj jednotlivé zákonné zmeny, ktoré možno bude potrebné zrealizovať pri tejto zmene, budeme robiť spoločne,“ uviedol šéf rezortu školstva. Dodal, že budú analyzovať možnosti, ako ukotviť záväzok ministerstva, že ak nejaká škola bude zmenami koeficientu dotknutá, predloží formulár, kde predstaví, akú má predstavu o svojej budúcnosti a rozvoji, prípadne o tom, čím je špecifická.
Do škôl prídu moderné učebnice, štát spúšťa nový nákupný systém. Má byť rýchlejší, lacnejší a transparentnejší
„Ak predloží tento jednoduchý formulár, o ktorom sme aj hovorili, v takom prípade sa ministerstvo školstva zaviaže dofinancovať danú školu zhruba rovnakým objemom peňazí, akoby nedošlo k zmene koeficientu,“ uviedol. Získané dáta plánujú analyzovať, aby mohli v budúcnosti sieť škôl racionalizovať, napríklad spájaním či vytváraním klastrov.
Prezidentka Združenia základných škôl SlovenskaEva Horníková túto iniciatívu ministerstva víta. Ocenila rýchlu spoluprácu. V súvislosti s memorandom sa vyjadrila, že určite nájdu riešenie. V súvislosti so zavádzaním kurikulárnej reformy uviedla, že je potrebné hľadať spôsoby racionalizácie a efektívnejšieho nakladania s prostriedkami. Zástupca ASŠŠZ SR sa vyjadril, že vnímajú konštruktivitu stretnutia, podľa jeho slov ich viacero vecí spája.