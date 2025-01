Funkčná decentralizácia môže byť podľa analytika riešením problémov verejných služieb

Obyvatelia Slovenska čelia druhý týždeň problémom s prístupom k službám katastra, čo spôsobilo zamrznutie trhu s nehnuteľnosťami a zastavenie stavebného konania aj schvaľovania hypoték. Analytik Róbert Chovanculiak z inštitútu INESS poukázal na to, že toto zlyhanie štátu nie je jediné a navrhuje zmenu prístupu k reformám v rámci verejného sektora. Chovanculiak vidí riešenie v budovaní niečoho nového a paralelného popri existujúcich štruktúrach, čo nazýva funkčnou decentralizáciou.

„Zmeniť kolos menom verejné školstvo je sizyfovská práca,“ uvádza Chovanculiak a navrhuje vytvárať autonómne školy, ktoré by mali vysokú mieru autonómie a zodpovednosť za vzdelávacie výsledky. Analytik tiež poukazuje na úspešné príklady, ako je vybudovanie Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj vplyv platforiem zdieľanej ekonomiky v oblasti verejných regulácií. Tvrdí, že podobný model by mohol priniesť pozitívne zmeny aj v školstve, kde by autonómne školy fungovali s menšou reguláciou, ale rovnako financované ako dnešné školy.

Autonómne školy by podľa Chovanculiaka mohli byť využívané novými aj existujúcimi školami, ktoré cítia, že súčasné regulácie ich obmedzujú. Takéto školy by mohli prinášať inovácie do vzdelávacieho procesu bez prísneho dohľadu úradníkov a politikov. Analytik uzatvára, že tento reformný prístup je realizovateľný aj na Slovensku, ktoré čelí problémom s efektívnym riadením verejných služieb.