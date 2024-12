Fakulta Univerzity Komenského ide údajne do karantény, vysokoškoláci sa budú učiť online

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského ide údajne do karantény. Vyučovať by sa malo online až do konca semestra. Informoval o tom portál Startitup.sk s tým, že podľa e-mailu určeného študentom fakulty musela škola ku karanténe pristúpiť pre zvýšené zdravotné riziko.

Univerzita Komenského v Bratislave pripravuje k situácii oficiálne stanovisko. Presný dôvod karantény nateraz však nemožno potvrdiť.

Ako informoval portál Startitup.sk, vedenie fakulty v e-maili píše, že sa tak deje s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti študentstva a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR nariadiť karanténu. Podľa zatiaľ neoverených informácií portálu sa v škole údajne objavil prípad žltačky.