Slovenské vysoké školy sa posúvajú správnym smerom, vyhlásil Drucker. Počet vysokoškolákov vzrástol

Počet študentov na slovenských vysokých školách v roku 2024 medziročne vzrástol. Výrazne sa zvýšil záujem o štúdium a zlepšili sa podmienky pre študentov aj zamestnancov. Vyplýva to z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2024, ktorú Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR predložilo tento týždeň na vládu.
Slovenské vysoké školstvo zaznamenalo v roku 2024 podľa rezortu pozitívny posun v kľúčových oblastiach. Na verejných, súkromných a štátnych vysokých školách študovalo spolu takmer 143-tisíc študentov, čo predstavuje medziročný nárast o takmer štyri percentá. Výrazne stúpol aj počet zahraničných študentov, ktorých bolo viac ako 25-tisíc, teda vyše 18 percent zo všetkých študujúcich.
Rástol aj záujem o vysokoškolské štúdium. V prijímacom konaní na prvý a spojený prvý a druhý stupeň bolo v roku 2024 podaných viac ako 95-tisíc prihlášok, čo predstavuje najvyšší počet prihlášok za posledné roky. Medziročne pribudlo tiež viac absolventov, ktorých vysoké školy v roku 2024 vyprodukovali takmer 36-tisíc.
„Rok 2024 potvrdil, že systematické investície do vysokého školstva prinášajú výsledky. Viac študentov, lepšie ohodnotení zamestnanci a kvalitnejší výskum sú signálom, že slovenské vysoké školy sa posúvajú správnym smerom,“ poznamenal minister školstva Tomáš Drucker.
Výročná správa zároveň poukazuje na posilnenie podpory študentov, vrátane študentov so špecifickými potrebami, rozvoj internacionalizácie a medzinárodnej mobility a pokračujúcu modernizáciu študijných programov. Vysoké školy sa čoraz viac prepájajú s praxou, čo zvyšuje uplatniteľnosť absolventov a ich pripravenosť na meniaci sa trh práce.