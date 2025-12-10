Do škôl prídu moderné učebnice, štát spúšťa nový nákupný systém. Má byť rýchlejší, lacnejší a transparentnejší

Rezort školstva začína s verejným obstarávaním učebníc podľa nového kurikula. Výber učebníc ostáva v kompetencii pedagógov a škôl, no štát na seba preberá celý proces nákupu a administratívy. Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR informovalo, na jeho portáli budú dostupné všetky tituly s doložkou rezortu, ktorá garantuje ich obsahovú a formálnu kvalitu.
Rezort školstva tiež ozrejmil, že školy si budú môcť bezplatne vybrať konkrétne učebnice podľa potrieb svojich žiakov a pedagogických stratégií. „Tento výber je dôležitý z hľadiska rozmanitosti tried – napríklad v spôsobe učenia, jazykovej úrovni, tempe, sociálnom či kultúrnom zázemím,“ uvádza ministerstvo.
Obstarávanie cez dynamický nákupný systém
Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) doplnil, že variabilita učebníc má pedagógom umožniť pracovať inkluzívne, diferencovať výučbu a podporiť každého žiaka podľa jeho potrieb. „Učiteľom zostane sloboda voľby a odbremeníme ich od administratívnej záťaže, čo verím, že na konci dňa podporí záujem o moderný spôsob vzdelávania,” dodal.
Daný princíp je súčasťou kurikulárnej reformy. Tá posilňuje odbornú autonómiu pedagógov, ktorí majú byť tvorcom výučby, nie iba vykonávateľmi jednotného obsahu.
„Nákup učebníc bude prebiehať prostredníctvom dynamického nákupného systému, jedného z najtransparentnejších a najotvorenejších mechanizmov verejného obstarávania. Do systému sa môže prihlásiť každý vydavateľ, ktorý splní podmienky účasti, čo umožní priebežné rozširovanie ponuky nových titulov,“ priblížilo ministerstvo.
Najefektívnejší spôsob využitia európskych zdrojov
Doplnilo, že pri jednotlivých zákazkách vždy zvíťazí najnižšia cenová ponuka na školami požadované učebnice. Rezort školstva tiež upozornil, že ak vydavateľ či distribútor do systému nevstúpi, a nebude možné zabezpečiť jeho tituly, z ponuky ich vyradia, aby sa prostriedky neviazali na položky, ktoré nie je možné centrálne obstarať.
Centrálny nákup bol vybraný ako najefektívnejší spôsob využitia európskych zdrojov. Ide tiež o nástroj, ktorý by mal ochrániť školy pred zložitými administratívnymi povinnosťami. „Ak chceme, aby sa nové kurikulum reálne dostalo do tried, musíme zabezpečiť moderné a kvalitné učebnice. Tento systém to umožní – rýchlejšie, lacnejšie a bez zbytočnej byrokracie,“ vraví Drucker.
Financovanie a ďalšie kroky systému
Popri centrálnom nákupe dostanú školy, tak ako po minulé roky, aj príspevok zo štátneho rozpočtu. Nový systém sa na tieto peniaze zatiaľ nevzťahuje.
Ak sa ale osvedčí v praxi, ministerstvo zváži jeho rozšírenie aj na učebnice financované zo štátnych zdrojov. „Financovanie je zabezpečené v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky z komponentu ‚Vzdelávanie pre 21. storočie‘ a je na to vyčlenených 15 miliónov eur bez DPH,“ uzavrelo ministerstvo školstva.