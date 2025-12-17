Vietnamskí žiaci dosiahli v pilotnej adaptačnej triede výrazný pokrok, ukazujú priebežné výsledky

Pilotná adaptačná trieda navštevovaná žiakmi vietnamského pôvodu ukazuje ich výrazný pokrok v adaptácii. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré spolu s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, školou a občianskym združením Vietnamské korene predstavujú priebežné výsledky.
Pilotnú adaptačnú triedu v ZŠ a MŠ na Odborárskej ulici v Bratislave navštevujú žiaci od tohtoročného septembra a ako ministerstvo uviedlo, prvotné psychosociálne pozorovanie potvrdilo, že v adaptačnej triede deti zvládajú adaptáciu lepšie. Rezort školstva ozrejmil, že projekt vznikol ako reakcia na rastúci počet žiakov, ktorí prichádzajú do škôl s minimálnou či absentujúcou znalosťou slovenského jazyka. Cieli na to, aby im zabezpečil rovnaké štartovacie podmienky a úspešné začlenenie do vzdelávacieho systému.
Žiaci si rýchlejšie osvojujú jazyk
„Žiaci prvého ročníka základnej školy do adaptačnej triedy nastúpili s minimálnou jazykovou pripravenosťou. Vďaka pobytu v adaptačnej triede sa u nich už po niekoľkých mesiacoch intenzívnej práce a aktívnemu prístupu učiteľky výrazne zlepšilo nielen ovládanie vyučovacieho jazyka, ale aj schopnosť sebavedomého fungovania v novom kolektíve. Po úvodnom období sa postupne stabilizuje správanie žiakov a v triede sa každým dňom rozvíja podnetnejšie prostredie,“ uviedlo MŠVVaM SR.
Doplnilo, že za účelom objektívneho vyhodnotenia prínosov bola vytvorená kontrolná skupina, kde boli žiaci okamžite zaraďovaní do kmeňovej triedy bez jazykovej prípravy. Diagnostika a porovnanie týchto dvoch škôl už v krátkom čase ukázali badateľné rozdiely.
Veľkostné koeficienty pre materské a základné školy sa upravia, cieľom je zmiernenie negatívnych finančných dopadov na rozpočty škôl
Podľa ministerstva priebežné porovnanie ukazuje, že žiactvo v adaptačnej triede je sebavedomejšie, prirodzene komunikuje a rýchlo si osvojuje jazyk. Výsledky poukazujú aj na to, že používanie materinského jazyka ako opory, čiže takzvaný tranzitívny model, prináša lepšie výsledky, vyplýva to i z medzinárodných výskumov.
„V adaptačnej triede sa slovenský jazyk vyučuje aj prostredníctvom jazykového programu Kamarátka slovenčina z dielne Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Program je nastavený ako intenzívny a personalizovaný. Vďaka významnej metodickej podpore poskytovanej ministerstvom školstva prostredníctvom expertky na vzdelávanie detí z rôznorodého sociokultúrneho prostredia a každodennému prispôsobovaniu výučby žiaci už po prvých týždňoch preukázali citeľný posun v komunikácii a porozumení slovenčine, ktorý im umožnil nielen zapojiť sa plnohodnotne do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj napredovať v sociálnej a emočnej adaptácii v novom prostredí,“ priblížilo ministerstvo školstva.
Majú aj asistenta z komunity
Rezort zdôraznil, že kľúčovou súčasťou pilotu je prítomnosť asistenta z komunity. Asistent prestavuje prepojenie medzi školou, žiakmi a rodičmi, podporuje disciplínu aj jazykové porozumenie. Oporu poskytujú aj ďalší členovia podporného tímu, vrátane odborníčky so znalosťou vietnamského prostredia a skúsenosťami z psychologickej praxe. „Žiaci sa zúčastňujú na popoludňajšom programe školského klubu detí vo svojich kmeňových triedach. Od novembra sa postupne začleňujú aj počas vyučovania – na vybraných hodinách ako matematika či výtvarná výchova,“ uviedlo ministerstvo a objasnilo, že daný prístup umožňuje deťom trénovať interakciu s kmeňovou triedou pri používaní slovenčiny, podporuje aj inklúziu. Počet hodín strávených v bežnej triede možno postupne zvyšovať.
AI dokáže zrýchliť učenie o roky, analytik INESS však upozorňuje aj na skrytú daň za pohodlie
Ďalšia séria jazykových a emocionálnych meraní by mala prebehnúť do júna 2026. „Výsledky poskytnú odpoveď na otázku, či žiaci potrebujú podporu počas celého školského roka, alebo či môžu byť plnohodnotne zaradení do svojich kmeňových tried aj skôr. Zároveň bude možné pri zohľadnení individuálnych potrieb jednotlivých žiakov nastavovať aj modelové riešenia, ktoré škole zjednodušia plánovanie využitia disponibilných kapacít,“ vysvetľuje rezort školstva.
Ministerstvo zriadenie pilotnej adaptačnej triedy finančne podporilo, zriaďovateľ základnej školy, teda bratislavská mestská časť Nové Mesto, získal viac ako 18-tisíc eur na mzdové výdavky pedagóga a asistenta, a tiež na rozširujúci kurz slovenského jazyka a materiálno-technické zabezpečenie adaptačnej triedy. MŠVVaM SR avizuje, že vzhľadom na úspech pilotného projektu bude možné podávať žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu zriadenia adaptačnej triedy aj v budúcom roku 2026. Zriaďovatelia škôl, ktorí budú mať záujem, môžu predložiť návrh projektu spolu so žiadosťou o dotáciu na adaptacnetriedy@minedu.sk.