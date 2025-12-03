Do výskumu národného projektu Dáta o duševnom zdraví sa môžu vysokoškoláci zapojiť do konca decembra

Vysokoškoláci sa do konca decembra môže zapojiť do výskumu národného projektu Dáta o duševnom zdraví. Prebiehajúci celoslovenský reprezentatívny zber dát je nosnou časťou národného projektu Dáta o duševnom zdraví, zastrešuje ho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).
Anonymný online dotazník
Ten v rámci národného projektu zbiera údaje vo všetkých vekových kategóriách vo vzdelávacom systéme, počnúc deťmi v predškolskom veku cez žiactvo základných a stredných škôl až po vysokoškolákov. Odkaz na anonymný online dotazník im zašle ich vysoká škola, prípadne Študentská rada vysokých škôl.
V dotazníku pre vysokoškolské študentstvo sú otázky zamerané napríklad na spokojnosť, úzkosť, hyperaktivitu, prejavy rizikového správania či spánok. Ako priblížilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, z celkového súboru respondentov v projekte, ktorých by malo byť 15-tisíc vo veku 3 až 26 rokov, je snahou vyzbierať odpovede od dvoch tisícok vysokoškolákov.
„Je dôležité, aby sa vysokoškoláci aktívne zapojili a vyjadrili svoje skutočné potreby. Len vďaka získaným údajom môžeme prijímať efektívne rozhodnutia reagujúce na skutočné potreby detí a mladých ľudí,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Okrem zberu dát je cieľom aj vydanie prvej národnej správy o súčasnom obraze duševného zdravia detí, žiactva a študentstva, ktorá by mala pomenovať nové potreby a odporúčania pre politiky na podporu duševného zdravia, aj pre prax.
„V súčasnosti totiž na Slovensku neexistuje komplexný národný systém monitoringu duševného zdravia detí, žiakov a študentov, ktorý by umožnil identifikovať problémy a účinne na ne reagovať,“ vysvetlilo ministerstvo. Doplnilo, že bližšie informácie o projekte sú dostupné na webe výskumného ústavu.
Zlepšenie služieb
Rezort školstva zdôraznil, že zlepšenie služieb pre študentstvo vysokých škôl je dlhodobou jeho prioritou, a tiež prioritou Rady pre poradenstvo a podporné služby pre študentov, čo je nový poradný orgán štátneho tajomníka pre vysoké školstvo a akademický výskum MŠVVaM SR Róberta Zsemberu. K práci predmetnej rady patrí aj tvorba riešení na základe dát.
„Už dnes naše opatrenia a politiky pre vysoké školy prijímame na základe prieskumov, akými sú domáce prieskumy spokojnosti študentov a zamestnávateľov Hodnoť.to alebo aj medzinárodný prieskum Eurostudent. Všetky ďalšie dáta nám na ministerstve školstva umožnia pripravovať cielenejšie opatrenia. Preto považujem za dôležité, aby bol zber dát v rámci národného projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie úspešný,“ zdôraznil Zsembera.
Ministerstvo taktiež pripomenulo, že sumou 6,7 milióna eur podporilo projekty vysokých škôl na zlepšenie duševného zdravia študentstva, a to vďaka výzva rezortu spolufinancovanej z Programu Slovensko na rozvoj poradenských služieb, zlepšenie dostupnosti pomoci študentom v oblasti duševného zdravia aj posilnenie odborných kapacít.