Druckerovo ministerstvo vyhodnotilo žiadosti o talentové štipendiá „Študujem doma, Slovensko ma odmení“

Rezort školstva vyhodnotil žiadosti o talentové štipendiá zo schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“. V tomto akademickom roku ich získa viac ako tisícka študentov. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, štipendiá z talentovej štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ získa v akademickom roku 2025/2026 1 012 domácich študentov a 32 študentov z cudziny.
Záujem prejavili tisícky študentov
Ministerstvo priblížilo, že záujem o talentové štipendium prejavilo takmer šesťtisíc študentov, rezort následne v spolupráci s vysokými školami doručené žiadosti preveril a vyhodnotil. Informáciu o výsledku dostanú študenti do ich osobného profilu na portáli stipendia.portalvs.sk, ale aj e-mailom.
Ako ministerstvo pripomenulo, o štipendiá sa mohli uchádzať nadaní domáci aj zahraniční študenti, ktorí v aktuálnom akademickom roku začali študovať na slovenských vysokých školách.
„Talentové štipendiá môžu pomôcť udržať mladých ľudí študovať na domácich vysokých školách a zároveň motivujú u nás študovať aj nadaných študentov zo zahraničia. Prínosom pokračujúcej štipendijnej schémy je jej zameranie na študijné odbory podporujúce napríklad inovácie a výskum, oblasti dôležité pre udržateľný rozvoj Slovenska a jeho konkurencieschopnosti,” uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Štipendiá budú vysoké školy vyplácať v prvom kvartáli budúceho roka. „V prvej platbe sa naraz vyplatia všetky finančné prostriedky, na ktoré študentom od septembra 2025 vznikol nárok. Následne budú vysoké školy vyplácať štipendiá vždy spätne na mesačnej báze,“ uvádza MŠVVaM SR.
Nesmú byť porušené podmienky
Štipendisti získajú v prípade bakalárskeho štúdia finančnú podporu na tri roky, v prípade študentov pokračujúcich na II. stupni štúdia na dva roky, no nesmú porušiť podmienky na udržanie štipendia. V tomto roku rezort školstva naštartoval pokračovanie štipendijného programu s viacerými významnými novinkami. Výška podpory pre domácich študentov stúpla na štyritisíc eur ročne, v prípade zahraničných štipendistov až na päťtisíc eur.
„O štipendiá sa mohli po prvý raz uchádzať aj študenti nastupujúci na II. stupeň vysokoškolského štúdia. Pri podpore domácich študentov mali šancu tí, ktorí už talentové štipendiá získali na bakalárskom stupni a preukázali rozvoj svojho nadania, nadpriemerné študijné výsledky a ďalšie aktivity počas svojho štúdia, za ktoré získali rôzne ocenenia,“ doplnil štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Prostriedky na štipendijnú schému „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ pochádzajú z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu v rámci národného projektu Poskytovanie štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR.
Ide o schému, ktorá nadväzuje na poskytovanie štipendií talentovaným študentom z Plánu obnovy a odolnosti SR medzi rokmi 2022 až 2024. Do konca roka 2029 má na poskytovanie štipendií a podporné aktivity na zlepšenie slovenského vysokého školstva smerovať viac ako 38 miliónov eur.