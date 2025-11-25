Drucker zhodnotil BratislavaAI Forum 2025: Umelá inteligencia je výzvou nie len pre školstvo, ale celú civilizáciu - VIDEO, FOTO

V hlavnom meste Slovenska sa na BratislavaAI Forum 2025 stretli lídri, ktorí formujú budúcnosť AI vo vzdelávaní. Ako informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, podujatie spojilo vysokých vládnych predstaviteľov, medzinárodné organizácie, lídrov technologických spoločností a popredných expertov.
Spoločne sa venovali zásadným výzvam spojeným s umelou inteligenciou, medzi inými aj hľadaniu rovnováhy medzi technologickým pokrokom a rozvojom nevyhnutných ľudských schopností.
Výzva nie len pre školstvo
„Žiadna krajina to nezvládne sama. Preto sme tu. Aby sme spolu hľadali odpovede, ktoré presahujú hranice Slovenska. Pretože to, čo riešime, nie je len výzva pre školstvo. Je to výzva pre celú civilizáciu,“ skonštatoval slovenský minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort školstva poukázal, že umelá inteligencia sa, najmä v oblasti vzdelávania, stala veľmi dôležitou. V Bratislave sa stretli ministri a zástupcovia rezortov vzdelávania z temer štyroch desiatok krajín sveta, medzi nimi členských štátov OECD, partnerských krajín aj štátov, ktoré sa aktívne venujú umelej inteligencii, aby sa venovali novým výzvam, ktorým čelí vzdelávanie. „Skutočná spolupráca začína až vtedy, keď krajiny, inštitúcie a vývojári riešia problémy spolu, nie vedľa seba,“ myslí si Drucker.
Otvorenie High-Level Summit on AI
Po diskusii ministrov otvorili slovenský prezident Peter Pellegrini a prezidentka Európskej centrálnej bankyChristine Lagarde High-Level Summit on AI. „Umelá inteligencia sa šíri mimoriadne rýchlo a budeme z nej môcť čoskoro vyťažiť oveľa viac – v porovnaní s inými inováciami v minulosti. Európa sa tomu musí prispôsobiť. Musíme odstrániť všetky prekážky, ktoré nám bránia prijať túto transformáciu,“ uviedla Lagarde.
Európa podľa nej nebude budovať modely AI, no zameria sa na rýchle prijatie umelej inteligencie a smart nástrojov v rôznych oblastiach a odvetviach. Vďaka tomu by podľa šéfky Európskej centrálnej banky mohla získať Európa konkurenčnú výhodu, hoci na túto vlnu naskočila neskôr.
Prvá panelová diskusia
„Na summite sa stretli najvyšší predstavitelia OSN, OECD, UNESCO, Európskej komisie a poprední svetoví experti, aby diskutovali o tom, ako riadiť rýchly nástup umelej inteligencie tak, aby slúžila ľuďom, nie naopak,“ uviedli z rezortu školstva.
Prvú panelovú diskusiu viedol minister Drucker, spolu s ním sa v nej stretli generálny tajomník OECD Mathias Cormann, námestník generálneho tajomníka OSN a osobitný vyslanec OSN pre technológie Amandeep Gill aj nový generálny riaditeľ UNESCO Khaled El-Enany, podpredsedníčka Európskej komisie Roxana Mînzatu a výskumník a inovátor v oblasti AI Michal Valko, ktorý reprezentoval technologický sektor.
V rámci nej vyzdvihli nutnosť jasných globálnych pravidiel na to, aby bola AI využívaná zodpovedne a spravodlivo, a aby chránila ľudí. Potrebné je tiež aby zabezpečila rovný prístup a spoločný prospech pre všetkých, a to bez ohľadu na geografiu, sociálno-ekonomické podmienky či pôvod.
„Boli to dôležité diskusie o tom, aký pokrok sme spoločne dosiahli a aké výzvy nás čakajú najmä v súvislosti s podporou schopnosti učiteľov a študentov v správnom využívaní umelej inteligencie, aby mohli umelú inteligenciu využívať vo výučbe aj v budúcej kariére,“ skonštatoval generálny tajomník OECD Cormann.
Dialóg o ekonomických dopadoch AI
V druhom paneli sa stretli ekonómovia z centrálnych bánk, technologickí odborníci a právni experti, keďže AI veľmi rýchlo ovplyvňuje trh práce aj spoločenské normy. Dialóg viedli o ekonomických dopadoch umelej inteligencie, aj o tom, ako ju udržať otvorenú pre menšie krajiny, výskumníkov a startupy, aby bola zachovaná dôvera, podporené inovácie a inkluzívny rast, a umelá inteligencia nebola vyhradená len pre veľkých hráčov.
„Symbolicky sa toto podujatie konalo aj pri príležitosti 25. výročia vstupu Slovenska do OECD. Bol to míľnik, ktorý výrazne prispel k modernizácii ekonomiky, posilneniu verejných politík a medzinárodnému postaveniu krajiny,“ uvádza MŠVVaM SR.
Generálny tajomník OECD Mathias Cormann skonštatoval, že Slovensko je v súčasnosti pripravené podeliť sa o vlastné skúsenosti. High-Level Meeting tiež potvrdil, že SR je čoraz aktívnejším partnerom v medzinárodnej diskusii o budúcnosti umelej inteligencie.
„Budúcnosť zostáva v našich rukách. Ak budeme spolupracovať naprieč inštitúciami, sektormi a krajinami, dokážeme vytvoriť AI, ktorá posilní ekonomiky, ochráni ľudí a rozšíri hranice možností,“ uzavrel minister Drucker.