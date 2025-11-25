Prezidentka ECB sa stretla s Kažimírom. Rokovali o vplyve AI na európske ekonomiky a silnou témou bola aj finančná gramotnosť – FOTO

Návšteva prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagarde na Slovensku sa niesla v znamení strategických debát o tom, ako umelá inteligencia pretvára európske ekonomiky a akú úlohu v tomto procese zohrávajú menšie centrálne banky. Na rokovaniach v Národnej banke Slovenska diskutovala s vedením NBS o tom, ako sa mení postavenie malej centrálnej banky v rámci eurosystému a ako rýchly technologický pokrok ovplyvňuje jej služby, analytiku aj reguláciu.
Finančná gramotnosť ako kľúčový prvok stability
Silnou témou bola aj finančná gramotnosť, najmä v prípade zraniteľných skupín, ktoré najťažšie dopadajú dôsledky technologických zmien. Nedostatok základných finančných zručností podľa NBS môže prehĺbiť nerovnosti a zvyšovať zraniteľnosť spotrebiteľov, čo má v konečnom dôsledku systémové dopady na stabilitu.
Lagarde vo svojom hlavnom príhovore na BratislavAI Forum 2025 upozornila, že Európa nemá čas otáľať s implementáciou umelej inteligencie do ekonomiky. Označila ju za generálnu technológiu, ktorá môže zrýchliť produktivitu ešte rýchlejšie než historické technologické zmeny.
„Európa musí konať už teraz a odstrániť prekážky, ktoré brzdia rozširovanie AI a odsúvali by prosperitu všetkých Európanov o celé desaťročia,“ uviedla. Podľa nej je nevyhnutné budovať vlastnú dátovú infraštruktúru, zároveň však upozornila, že staré štrukturálne problémy, od fragmentovaných kapitálových trhov až po ceny energií, môžu ambície spomaliť.
Postoj NBS k sociálnemu dopadu technologickej transformácie
Guvernér NBS Peter Kažimír nadviazal pohľadom na sociálny a ekonomický rozmer prebiehajúcej transformácie. Podľa neho nie je rizikom to, že AI neprinesie ekonomický rast, ale to, že jeho benefity sa skoncentrujú u príliš úzkej skupiny. „Našou naliehavou úlohou je masívne investovať do zručností a vzdelávania už dnes, aby sa táto revolúcia stala cestou k spoločnej, inkluzívnej prosperite – a nie prosperite len pre zopár vyvolených,“ uviedol Kažimír. NBS tak vníma potrebu technologického rozvoja ruka v ruke s politikami, ktoré posilnia rovnaký prístup k digitálnym príležitostiam a znížia riziko sociálnej polarizácie.
BratislavAI Forum, organizované ministerstvom školstva v spolupráci s OECD, združilo v Bratislave zástupcov OSN, UNESCO, technologického sektora aj akademickej sféry. Podujatie je dôkazom, že téma umelej inteligencie smeruje zo sveta technológií do centra ekonomických, sociálnych a regulačných debát.
Pre Slovensko je kľúčové, že NBS vystupuje nielen ako regulátor finančného sektora, ale aj ako partner pri formovaní politiky vzdelávania a finančnej inklúzie, ktorá bude určujúca pri schopnosti ekonomiky adaptovať sa na prichádzajúcu digitálnu éru.