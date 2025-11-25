Slovensko vyslalo jasný odkaz svetu. Umelá inteligencia musí mať globálne pravidlá a OSN má byť ich hlavným lídrom

Umelá inteligencia sa stáva jednou z kľúčových tém globálnej bezpečnosti, rozvoja a multilateralizmu. Slovenská republika preto podporuje snahu Organizácie Spojených národov (OSN) o vytváranie spoločných pravidiel pre jej zodpovedné a spravodlivé využívanie.
Blanár rokoval s predstaviteľom OSN
Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) po stretnutí s námestníkom generálneho tajomníka OSN a osobitným vyslancom pre digitálne a novovznikajúce technológie Amandeepom Singh Gillom, ktorého prijal v pondelok 24. novembra v rámci jeho oficiálnej návštevy Slovenska pri príležitosti účasti na prestížnom podujatí BratislavAI Forum.
Slovensko oslavuje 25. výročie vstupu do OECD, za ten čas sa hospodársky rast a HDP takmer zdvojnásobili
„Umelá inteligencia zásadne mení spôsob, akým fungujú naše ekonomiky, spoločnosti či vzdelávanie. Diskusie, ktoré vedieme o jej etickom vývoji, strategickom využívaní a globálnom riadení, sú rozhodujúce pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá bude zároveň inovatívna aj spravodlivá,“ uviedol minister Blanár s tým, že Slovensko považuje OSN za prirodzeného lídra pri nastavovaní celosvetových štandardov v oblasti AI a digitálnych technológií.
Dôraz aj na rozvojové krajiny
Partneri v diskusii o implementácii Globálneho digitálneho paktu, ktorý predstavuje rámec pre rovnoprávne a zodpovedné využívanie digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie, kládli osobitný dôraz na podporu rozvojových krajín, transparentnosť a bezpečnú správu dát.
Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ, rokovali o konfliktoch na Ukrajine aj Blízkom východe – FOTO
Témou diskusie boli tiež nové platformy OSN – Globálny dialóg o AI a Nezávislý medzinárodný vedecký panel o AI, ktoré majú prispieť k diskusii a prijímaniu prospešných mechanizmov v oblasti AI na pôde OSN. Šéf rezortu zahraničia súčasne deklaroval záujem SR aktívne sa zapojiť do obidvoch procesov spolu s účasťou slovenských expertov vo vedeckom paneli.
„Slovensko chce patriť medzi krajiny, ktoré nielen sledujú technologický vývoj, ale rovnako aktívne prispievajú k formovaniu pravidiel. Svojou expertízou a skúsenosťami sme pripravení prispieť k rozvoju spoločného a zodpovedného globálneho rámca pre AI,“ zdôraznil Blanár.
BratislavAI Forum prepája odborníkov z celého sveta
Slovensko vníma OSN ako kľúčový pilier medzinárodného systému založeného na pravidlách, v súvislosti s čím minister zahraničných vecí potvrdil pevný záväzok SR k multilateralizmu. V nadväznosti na to informoval Amandeepa Singha Gilla o kandidatúre Slovenskej republiky na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 – 2029, pričom vyzdvihol, že téma AI patrí medzi zvažované priority Slovenska počas kandidatúry a následného plnenia mandátu.
Rezolúcia OSN pre Pásmo Gazy môže viesť k mieru a stabilite, Blanár víta prijatie dokumentu
Amandeep Singh Gill sa v Bratislave zúčastňuje na Samite na vysokej úrovni o umelej inteligencii v rámci prestížneho podujatia BratislavAI Forum 2025, ktoré hostí Slovenská republika. Podujatie si kladie za cieľ prepojiť medzinárodné inštitúcie, tvorcov politík a technologické spoločnosti v interaktívnej diskusii o tom, ako umelá inteligencia ovplyvňuje každodenný život.