Bratislava hostí lídrov sveta. Riešia, ako umelá inteligencia zmení vzdelávanie budúcich generácií – FOTO

V Bratislave sa v pondelok stretávajú najvyšší predstavitelia najväčších medzinárodných organizácií – Organizácie Spojených národov (OSN), UNESCO, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej únie spolu so zástupcami ministerstiev školstva z viac ako 30 krajín sveta.
Začalo sa totiž BratislavAI Forum 2025, na ktorom lídri vlád, globálnych inštitúcií, technologických firiem a odborníci otvárajú spoločný dialóg o budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní. Hľadať budú odpovede na ťažké otázky, napríklad ako zabezpečiť, aby technológie mladým ľuďom pomáhali, nie škodili. To, že sa takéto fórum koná na Slovensku, je mimoriadny úspech, uviedli organizátori.
„Umelá inteligencia už nie je pre nikoho novinkou. Dnes ju využíva osem z desiatich mladých ľudí, zatiaľ čo vzdelávacie systémy zaostávajú. Musíme spolu hovoriť o tom, čo potrebujeme ako medzinárodné spoločenstvo robiť, aby sme držali krok s rýchlosťou technologických zmien. Na tento pokrok vzdelávacie systémy nestíhajú reagovať. Práve preto sa stretávame v Bratislave,“ vysvetlil dôvody konania série podujatí BratislavAI Forum 2025 minister školstva Tomáš Drucker.
Rýchlosť technologických zmien predbehla školy aj inštitúcie
Dodal, že umelá inteligencia mení vzdelávanie rýchlejšie, ako si ktokoľvek z nás dokázal predstaviť. Keď prišli sociálne médiá, mladí ľudia ich okamžite prijali, zatiaľ čo školy a inštitúcie zaostávali. „Dôsledky sme videli až vtedy, keď už formovali skoro celú generáciu. A umelá inteligencia sa pohybuje ešte rýchlejšie. Nemôžeme si dovoliť zopakovať tú istú chybu,“ apeluje minister.
BratislavAI Forum 2025 pozostáva z troch častí – zo stretnutia ministrov školstva, ktorí diskutujú o budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní, ďalej tzv. High-Level Summit o AI a Globálne fórum OECD o budúcnosti vzdelávania a zručností. Symbolicky sa toto podujatie koná aj pri príležitosti 25. výročia vstupu Slovenska do OECD.
Ministri školstva z viac ako 30 krajín diskutujú o využití AI
Na stretnutí ministrov sa zúčastňuje približne 35 ministrov školstva a vrcholných predstaviteľov z oblasti školstva z krajín združených v OECD na čele s Mathiasom Cormanom, generálnym tajomníkom OECD, aby prediskutovali, akým spôsobom využiť umelú inteligenciu – napríklad na prípravu pedagógov či celých vzdelávacích systémov.
Pellegrini absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, nieslo sa v duchu priateľských diskusií
Súčasťou BratislavAI Forum 2025 je aj High-Level Summit on AI, ktorý spojí vysokých vládnych predstaviteľov, medzinárodné organizácie, lídrov technologických firiem a popredných expertov, aby podporili dialóg a spoluprácu v rámci zodpovedného využívania AI v školstve.
Podujatie otvára slovenský prezident aj šéfka ECB
Podujatie otvorí oficiálnym príhovorom prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini a prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde ako kľúčový spíker High-Level Summitu. Diskutovať budú napríklad aj zástupcovia popredných technologických firiem ako Microsoft alebo NVIDIA.
Novela školského zákona mení podmienky prijímania na bilingválne gymnáziá, ôsmaci sa na ne už čoskoro nedostanú
Celé podujatie ukončí Globálne fórum OECD, ktoré sa každoročne koná v niektorej z členských krajín. Tohtoročné globálne fórum, ktoré sa uskutočňuje na Slovensku, sa zameriava na transformáciu učebných osnov v ére umelej inteligencie v zmysle zmeny z „čo sa učiť“ na „ako učiť“. BratislavAI Fórum má byť vlajkovým príspevkom Slovenskej republiky k rozvíjajúcej sa globálnej architektúre správy AI — stavia na impulze AI Action Summitu v Paríži (február 2025) a pripravuje cestu ku globálnej konferencii o AI v Indii (2026).