Drucker: Sieť stredných škôl čaká významná zmena, samosprávne kraje predložili 67 optimalizačných projektov (video)

Všetky samosprávne kraje zareagovali na výzvu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR z tohtoročného júna a predložili plán optimalizácie siete stredných škôl. Celkovo predložili 67 optimalizačných projektov. Informuje o tom ministerstvo školstva.

Doplnilo, že osem opatrení bolo zrealizovaných už k 1. septembru, a predložených bolo aj 14 potenciálnych optimalizačných riešení.

Najväčšia zmena

Optimalizácia stredných škôl tak podľa rezortu školstva začína nadobúdať reálnejšie kontúry, malo by ísť o najväčšiu zmenu v tejto oblasti za posledné tri desaťročia. Počas októbra by mali predložené projekty posúdiť odborníci, ktorí k nim vypracujú odporúčania a prerokujú ich so zriaďovateľmi.

„Spätnú väzbu poskytnú Aliancia sektorových rád, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, zamestnávatelia, dotknuté ministerstvá a Úrad splnomocnenca pre rómske komunity,“ uvádza ministerstvo. Konečné žiadosti o zmenu v sieti predložia zriaďovatelia v marci budúceho roka, aby mohla optimalizácia vstúpiť do platnosti od nového školského roka 2025/2026.

„Stredné školstvo sa v súčasnosti nachádza v neúnosnom stave s umelo udržiavanými, predimenzovanými a neefektívnymi kapacitami. Trpí zotrvačnosťou a jeho štruktúra nezodpovedá demografickému vývoju ani súčasným požiadavkám na trhu práce,“ uvádza ministerstvo školstva s tým, že o 34 percent ponúkaných stredoškolských odborov študentstvo nejaví záujem.

Plán optimalizácie stredných škôl

Rezort školstva i preto predstavil začiatkom leta plán optimalizácie stredných škôl. Súbor ozdravných opatrení pripravil v spolupráci s krajmi, zamestnávateľmi i ďalšími rezortmi.

„Výsledkom optimalizácie budú stredné školy s kvalitným manažmentom, ktoré sa stanú silnejšími partnermi pre firmy aj vysoké školy, a lepšie pripravia žiakov na univerzity alebo trh práce. Týmto sa vytvorí základ pre moderné školy, ktoré budú reagovať na nové výzvy a ponúkať možnosti rozvoja v oblasti neformálneho a celoživotného vzdelávania,“ približuje MŠVVaM SR.

Výzva na predloženie projektov

Ministerstvo vyzvalo na predloženie projektov optimalizácie všetkých zriaďovateľov stredných škôl, koncepcie predložené samosprávnymi krajmi sú podľa rezortu najdôležitejším elementom pripravovanej zmeny.

„Bez nich by všetky zámery zostali iba na papieri. Chcem sa preto poďakovať predstaviteľom samosprávnych krajov aj neštátnym zriaďovateľom za spoluprácu. Verím, že ju dotiahneme do úspešného konca,“ povedal minister Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Proces podporujú aj legislatívne zmeny, ktoré patria k balíčku opatrení známemu ako „Nežná revolúcia vo vzdelávaní„. Ide napríklad o opatrenia, ktoré umožnia ľahšie spájanie škôl i lepšie nastavovanie výkonov v sieti, ale aj lepšiu ochranu zamestnancov či implementáciu podporných opatrení v starostlivosti o duševné zdravie.

Viaceré rozsiahle zmeny

Temer 70 optimalizačných projektov a 89 optimalizačných zmien by sa malo najväčšmi dotknúť škôl v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V projektových zámeroch je obsiahnutých viacero rozsiahlych zmien, pričom niektoré už boli zrealizované k 1. septembru.

„Prešovský samosprávny kraj zaviedol svoj „nultý optimalizačný projekt“ v Starej Ľubovni v podobe „prvého stredoškolského kampusu“. Bratislavský samosprávny kraj vykonal 3 optimalizačné zmeny v podobe zrušenia SOŠ podnikania, SOŠ hotelových služieb a obchodu, SOŠ elektrotechnickej. Podobne si počínal Žilinský samosprávny kraj, ktorý uskutočnil 3 optimalizačné zmeny alebo Trnavský samosprávny kraj, ktorý zriadil napríklad Spojenú školu v Šamoríne,“ priblížil rezort školstva. K 1. septembru budúceho roka by mohlo byť zrealizovaných ďalších 67 projektových zámerov.