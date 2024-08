Druckerovo ministerstvo chce podporiť bezpečnosť školských sietí, pripravuje projekt Národný centrálny uzol

Projekt Národný centrálny uzol by mal podporiť digitálnu infraštruktúru v slovenských školách. O pripravovanom projekte informuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Projekt by mal nadviazať na už jestvujúce iniciatívy a zároveň by mal byť riešený súbežne s prebiehajúcim projektom Digitálna infraštruktúra škôl.

„Projekt bude mať za úlohu podporiť školské siete prostredníctvom moderných nástrojov na konfiguráciu, monitoring a ochranu pred kybernetickými hrozbami, pričom jeho realizácia bude starostlivo koordinovaná s ďalšími projektmi v oblasti digitálnej infraštruktúry,“ informuje ministerstvo. Cieľom Národného centrálneho uzla by mala byť aj podpora udržateľnosti školských sietí, ich bezpečnosti a efektívnej prevádzky.

Financovať ho bude ministerstvo

Národný centrálny uzol patrí k širšiemu zámeru rezortu školstva v oblasti digitálnej infraštruktúry.

„Tento projekt je totiž pridružený k projektu s názvom „Digitálna infraštruktúra škôl“, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ vysvetľuje MŠVVaM SR a dodáva, že projekt na obstaranie Národného centrálneho uzla by mal byť financovaný z jeho rozpočtu.

„Cieľom je nielen poskytnúť školám potrebné fyzické prvky infraštruktúry, ale aj zabezpečiť ich dlhodobú a udržateľnú prevádzku,“ uviedlo ministerstvo. Projekt je momentálne v prípravnej fáze, pričom jednotlivé kroky by mali byť v súlade s cieľom dosiahnuť trvalé a udržateľné riešenia, ktoré podporia vzdelávanie a pripravenosť žiakov i učiteľov na digitálnu transformáciu.

Významný krok vpred pre slovenské školstvo

„Projekt Národného centrálneho uzla bude významným krokom vpred pre slovenské školstvo. Jeho realizácia nám umožní vytvoriť modernú a bezpečnú digitálnu infraštruktúru, ktorá bude kľúčová pre podporu škôl a kvalitného vzdelávacieho prostredia. Týmto projektom nielen zabezpečíme ochranu a efektívnu prevádzku školských sietí, ale aj posilníme pripravenosť našich žiakov a učiteľov na výzvy digitálnej transformácie,“ vraví minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Ministerstvo avizovalo, že o ďalšom postupe a detailoch projektu bude verejnosť informovať v dohľadnom čase. „Tento projekt je v súlade aj s novým vzdelávacím programom, ktorý zahŕňa aj rozvoj digitálnych kompetencií ako jeden z kľúčových prvkov,“ zdôraznilo.