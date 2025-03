Dve bratislavské univerzity pripravujú spoločné interdisciplinárne študijné programy. Tie by mali odrážať súčasné potreby trhu práce, technologický pokrok i nové výzvy v oblasti ekonómie, priemyslu či informačných technológií.

Nové študijné programy

Príslušné zmluvy podpísali v pondelok 3. marca rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Oliver Moravčík a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) Ferdinand Daňo. Nové študijné programy patria k projektu Konzorcia STU a EUBA, ktorý bol podporený z Plánu obnovy a odolnosti. Jeho cieľom je podpora internacionalizácie, zdieľania výskumných priestorov, ale aj zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti slovenských univerzít v priestore strednej Európy.

Pripravované študijné programy by absolventov mali pripraviť na dynamicky sa meniace pracovné prostredie. Ponúknuť by im tiež mali vzdelanie, vďaka ktorému budú mať atraktívnejšie kariérne príležitosti. Spustenie spoločných študijných programov je naplánované na akademický rok 2026/2027.

„Rýchlo sme si uvedomili, že spojením našich odborností vieme priniesť študentom modernejšie a praktickejšie vzdelanie. Toto partnerstvo nie je len formálne – je to skutočný krok k inovatívnemu vysokému školstvu, z ktorého budú profitovať nielen naše univerzity, ale najmä budúce generácie študentov a celý pracovný trh,” vyjadril sa rektor STU Oliver Moravčík.

Spoločná reč

Poznamenal, že podpis zmlúv je dôkazom, že aj dve odlišné univerzity dokážu napriek počiatočnej skepse nájsť spoločnú reč a niečo výnimočné vytvoriť.

„Naša spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave je kľúčová pre rozvoj moderného vysokého školstva na Slovensku. Spoločné študijné programy umožnia študentom získať široké spektrum vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v dnešnom dynamickom svete,” doplnil rektor EUBA Ferdinand Daňo.

Na bakalárskom stupni štúdia sú pripravované dva programy, a to Ekonomika a manažment v energetike, na ktorom by sa mala podieľať Fakulta podnikového manažmentu EUBA a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Národohospodárska fakulta EUBA a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave by zas mali mať program FinTech a finančné inovácie. V pláne je aj viacero inžinierskych študijných programov.

Fakulta podnikového manažmentu EUBA a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave by mali mať spoločný program v anglickom jazyku, a to Manažment v jadrovej energetike. Študentstvo by malo mať na výber aj program Urbanizmus, na ktorom by Obchodná fakulta EUBA mala spolupracovať s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave.