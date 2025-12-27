Slovenský realitný trh preukázal výraznú stabilitu investícií, vývoj sektorov bol zmiešaný

Slovenský realitný trh preukázal v treťom štvrťroku 2025 veľkú odolnosť napriek ekonomickej a geopolitickej neistote. Objem investícií do komerčných nehnuteľností dosiahol 231 miliónov eur, čo zvyšuje celkový objem za rok na 664 miliónov eur, pričom predpokladaná suma na konci roka môže prekročiť 800 miliónov eur.
Primárne výnosy ostali stabilné
Najvýznamnejším sektorom bol retail, ktorý predstavoval približne polovicu transakcií. Medzi veľké obchody patrili akvizícia nákupného centra Bory Mall českým fondom ZFP Investments a predaj košickej Cassovie belgickému investorovi Mitiska REIM. Ďalej došlo k prevodu portfólia nákupných centier MAX skupine Supernova a predaju kancelárskych priestorov Green Point Offices v Bratislave. Investori zo strednej a východnej Európy spolu vytvorili 60 % transakcií, pričom významným hráčom bola Česká republika s 40 % podielom.
Primárne výnosy (prime yields) ostali stabilné. V Bratislave kancelárie v centrálnej biznis časti priniesli výnos 6,00 %, v mestských predmestiach 7,75 %. Priemyselné a logistické nehnuteľnosti mali výnos 6,25 % celoslovensky, a 6,00 % v Bratislave. Retailové aktíva dosahovali výnosy 6,50 % pri nákupných centrách a 6,75 % v retail parkoch. Stabilita výnosov odráža solidný záujem investorov.
Realitný trh získava akademické zázemie, EUBA otvorila prvý vysokoškolský program svojho druhu na Slovensku
Kancelársky trh v Bratislave sa vyznačoval stabilitou bez nových dokončených projektov. Ponuka dosiahla 1,76 milióna m² a miera neobsadenosti bola 14,47 %. V roku 2025 pribudne len jedna nová kancelárska budova o veľkosti približne 4 000 m². Leasingová aktivita sa znížila o 32 % na 24 835 m², z čoho skoro polovica predstavovala renegociácie. Dopyt sa zameriava na priestory triedy A+ a A, pričom nájomné zostalo stabilné.
Výstavba projektov pokračovala
Priemyselný sektor zaznamenal zmiernenie dopytu, ktoré súvisí s vysokou závislosťou od automobilovej výroby a zmenami v elektromobiloch. Napriek tomu pokračovala výstavba vrátane špekulatívnych projektov. Celková ponuka moderných priemyselných priestorov sa zvýšila na 4,67 milióna m², pričom pribudlo 28 000 m².
Miera neobsadenosti vzrástla na 7,72 %, najvyššiu za posledné tri roky. Leasingová aktivita dosiahla 58 500 m². Kľúčovými transakciami boli predprenájom 7 500 m² pre Dedoles v regióne Trnavy a renegociácia 7 000 m² pre 3PL poskytovateľa spoločnosť DSV v Senci.
Makroekonomická situácia ukázala oslabenie priemyselnej výroby pod tlakom globálneho napätia v automobilovom sektore a zavedenia amerických ciel. HDP Slovenska rástlo v druhom štvrťroku tempom len 0,6 % medziročne, inflácia v septembri dosiahla 4,3 %, jednu z najvyšších v eurozóne. Trh práce však zostáva silný, nezamestnanosť je 5,3 % a reálne mzdy naďalej rastú.
Byty zdražujú najrýchlejšie za posledné štyri roky. Aký vývoj nás čaká v budúcom roku?
Stabilné výnosy, pevný investičný objem a mierny rast nájomného v prémiových kanceláriách ukazujú zdravý základ slovenského realitného trhu. Kľúčom k úspešnému záveru roka bude uzavretie pripravovaných transakcií a stabilizácia makroekonomického prostredia.
Colliers je globálna spoločnosť poskytujúca profesionálne služby v oblasti komerčných nehnuteľností, inžinierskeho poradenstva a investičného manažmentu, pôsobiaca v 70 krajinách s príjmami 4,5 miliardy USD.