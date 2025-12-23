Realitný trh získava akademické zázemie, EUBA otvorila prvý vysokoškolský program svojho druhu na Slovensku

Proces podávania prihlášok na štúdium by sa mal spustiť najneskôr od 1. februára 2026.
Slovensko má prvý akreditovaný vysokoškolský program zameraný na reality. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) získala akreditáciu na profesijne orientovaný bakalársky študijný program Manažment v realitách, a to v dennej aj externej forme štúdia.

Systematická príprava odborníkov

Akreditáciu udelila Rada kvality EUBA, pričom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zapísalo študijný program do registra študijných programov. Ide o prvý vysokoškolský program svojho druhu na Slovensku, ktorý systematicky pripraví odborníkov pre realitný trh – oblasť, v ktorej podľa Eurostatu pracuje viac ako 27-tisíc ľudí, no doteraz nemala vlastné akademické zázemie.

„Akreditácia tohto programu je zásadným krokom pre celé odvetvie. Vysokoškolské vzdelávanie v oblasti realít konečne získava pevné miesto v akademickom prostredí,“ uviedla dekanka Fakulty podnikového manažmentu EUBA Anita Romanová.

Krok vpred pre realitnú obec

Program vznikol v úzkej spolupráci s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá sa už viac ako 30 rokov usiluje o profesionalizáciu realitného trhu, zvyšovanie kvality služieb a dôvery verejnosti.

„Pre realitnú obec ide o obrovský krok vpred. Po desaťročiach, keď sa odborníci vzdelávali najmä praxou a kurzami, prichádza plnohodnotné akademické štúdium zamerané priamo na reality,“ uviedol prezident NARKS Ján Palenčár.

Štúdium Manažmentu v realitách bude prepájať ekonomiku, právo, financie, development a správu nehnuteľností s praxou. Proces podávania prihlášok na štúdium by sa mal spustiť najneskôr od 1. februára 2026.

