Realitný trh získava akademické zázemie, EUBA otvorila prvý vysokoškolský program svojho druhu na Slovensku

Slovensko má prvý akreditovaný vysokoškolský program zameraný na reality. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) získala akreditáciu na profesijne orientovaný bakalársky študijný program Manažment v realitách, a to v dennej aj externej forme štúdia.
Systematická príprava odborníkov
Akreditáciu udelila Rada kvality EUBA, pričom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zapísalo študijný program do registra študijných programov. Ide o prvý vysokoškolský program svojho druhu na Slovensku, ktorý systematicky pripraví odborníkov pre realitný trh – oblasť, v ktorej podľa Eurostatu pracuje viac ako 27-tisíc ľudí, no doteraz nemala vlastné akademické zázemie.
„Akreditácia tohto programu je zásadným krokom pre celé odvetvie. Vysokoškolské vzdelávanie v oblasti realít konečne získava pevné miesto v akademickom prostredí,“ uviedla dekanka Fakulty podnikového manažmentu EUBA Anita Romanová.
Krok vpred pre realitnú obec
Program vznikol v úzkej spolupráci s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá sa už viac ako 30 rokov usiluje o profesionalizáciu realitného trhu, zvyšovanie kvality služieb a dôvery verejnosti.
„Pre realitnú obec ide o obrovský krok vpred. Po desaťročiach, keď sa odborníci vzdelávali najmä praxou a kurzami, prichádza plnohodnotné akademické štúdium zamerané priamo na reality,“ uviedol prezident NARKS Ján Palenčár.
Štúdium Manažmentu v realitách bude prepájať ekonomiku, právo, financie, development a správu nehnuteľností s praxou. Proces podávania prihlášok na štúdium by sa mal spustiť najneskôr od 1. februára 2026.