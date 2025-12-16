Byty zdražujú najrýchlejšie za posledné štyri roky. Aký vývoj nás čaká v budúcom roku?

Rok 2025 sa blíži k záveru a z dát Realitnej únie SR (RÚ SR) vyplýva, že tohtoročný rast Realitného barometra bude najvyšší od roku 2021. „Vtedy jeho hodnota medziročne poskočila o neuveriteľných 22,9 %. Ku koncu novembra 2025 barometer medziročne vzrástol o 12,6 %,“ konštatuje RÚ SR.
Najlikviditnejšie byty v krajských mestách boli dvojizbové a trojizbové, pričom staršie z nich zdraželi medziročne primererne o 15% a novšie zaznamenali zvýšenie ceny o 11%. Za dvojciferným rastom cien však podľa analytikov RÚ SR nie je len zlacňovanie financovania nehnuteľností.
Zásadnú úlohu zohral sentiment
„Úrokové sadzby na hypotékach síce klesli, no zásadnú úlohu pri tohtoročnom zdražovaní bytov zohral aj sentiment,“ približuje RÚ SR s tým, že pozitívna nálada motivovala aj realitných investorov, ktorí si kupovali byty na úver. Ich vplyv na rast cien bol pri menších bytoch v tomto roku nezanedbateľný.
Priemerná hodnota Realitného barometra RÚ SR, ktorý monitoruje ceny v krajských mestách, dosiahla v novembri 2025 hodnotu 3262 eur za meter štvorcový, čo predstavuje nárast o 1,2%.
Ceny bytov v niektorých krajských mestách za sedem rokov vzrástli o viac ako 100 percent
Z hodnôt RÚ SR vyplýva, že spomedzi dvojizbových jednotiek medziročne najviac zdraželi staršie byty v Banskej Bystrici (28,1%) a novšie byty v Trenčíne (28%). V sekcii trojizbových jednotiek medziročne najviac zdraželi staršie byty v Košiciach (23,8%) a novšie byty v Trenčíne (22,2%).
Aký bude ďalší vývoj cien bytov v krajských mestách?
„Pri predikcii vývoja nezabúdajme na nedávne konštatovanie Národnej banky Slovenska (NBS), že slovenské domácnosti vstupujú do nasledujúceho obdobia v pomerne dobrej kondícii,“ pripomína RÚ SR.
„Stať sa môže hocičo, no očakávať, že ceny bytov v krajských mestách začnú plošne stagnovať alebo dokonca klesať, by bolo nepochopením reality,“ myslia si analytici. Ako dodávajú, nič na tom nezmenia ani konsolidačné opatrenia vlády na ozdravenie verejných financií.
Rozdiel medzi ponukovou a skutočnou cenou nehnuteľnosti môže predstavovať tisíce eur
Menšie byty v krajských mestách podľa realitnej únie čaká aj v roku 2026 prevažne dvojciferný medziročný rast. „Väčšie bytové jednotky budú zdražovať pomalšie, pričom ceny starších bytov v horších lokalitách môžu stagnovať či dokonca mierne klesať,“ dodáva RÚ SR.
„Pri predikciách však sledujme aj to, kam sa v jednotlivých lokalitách uberal vývoj tento rok. Tam, kde ceny prudko rástli, nečakajme automaticky repete. Aj budúci rok nás teda čaká nerovnomerný cenový vývoj,“ uzavreli analytici.