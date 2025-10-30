Rezidenčný projekt Agáty v Dúbravke má za sebou kľúčový míľnik, získal právoplatné kolaudačné rozhodnutie

Rezidenčný projektAgáty od developera Cresco Real Estate v bratislavskej Dúbravke úspešne prešiel kolaudačným procesom a získal právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V tichej lokalite vyrástol komplex 131 bytov a apartmánov doplnených o 29 domov so záhradou.
„Sme radi, že projekt Agáty má za sebou kľúčový míľnik, v podobe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Pri výstavbe Agátov sme kládli dôraz nielen na kvalitu materiálov a prevedenie, ale aj na harmonické zasadenie projektu do okolitého prostredia,“ uviedol výkonný riaditeľ Cresco Real Estate Ján Krnáč.
Vybavenosť tvorí najmä komunitné zázemie
Každý byt disponuje loggiou alebo terasou a súčasťou projektu je 15-metrový komunitný bazén so zvažujúcou sa hĺbkou, vybavený ohrevom pomocou tepelných čerpadiel, čo umožňuje prevádzku od mája do septembra. Domy majú záhrady, garáže aj vonkajšie parkovanie.
„V projekte Agáty tvorí vybavenosť najmä komunitné zázemie, vrátane fitness centra, family room či detského ihriska. Rozhodnutie zakomponovať do projektu aj bazén tak vzišlo z vízie ponúknuť klientom viac ako obdobné bratislavské projekty,“ doplnil Krnáč.
Nová zastávka MHD a nákupné možnosti
Obyvatelia ocenia aj novú zastávku MHD priamo pred projektom a blízkosť nákupných možností. V lokalite je plánovaný aj projekt TIOP Lamačská brána, ktorý zlepší dostupnosť vlakovej dopravy.
Architektúra od ateliérov Compass Architekti a Martin Vojta Architekti rešpektuje charakter územia a prináša moderné, funkčné bývanie s praktickými a svetlými dispozíciami, ktoré prepájajú interiér s exteriérom. Agáty spájajú mestský komfort s prírodou, v ich blízkosti sa nachádzajú Malé Karpaty, Devínska Kobyla, lesoparky i cyklotrasy.