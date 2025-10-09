Bratislavská župa vracia život historickým parkom. Budú bezpečnejšie, zelenšie a odolnejšie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do rozsiahlej obnovy historických parkov v Malinove a Stupave. Rekonštrukciou im chce prinavrátiť starú krásu, no zároveň ich pripraviť na aktuálne klimatické zmeny. Zrevitalizované parky sa zároveň stanú bezpečnejšími a prístupnejšími pre návštevníkov.
Historický park v Malinove prechádza komplexnou obnovou, ktorá mu vráti historického ducha a zároveň prinesie moderné ekologické riešenia. BSK obnoví parkové cesty, vysadí novú zeleň a vybuduje systém zberu dažďovej vody. Pribudne osvetlenie, kamerový systém, altánok aj detské a športové prvky.
Po dokončení vznikne v centre obce v seneckom okrese príťažlivý, bezpečný a klimaticky odolný priestor pre oddych, rekreáciu aj kultúrne podujatia. Župa aktuálne ukončila prvú etapu revitalizácie.
Mnohé dreviny predstavovali riziko
„Revitalizácia Kaštieľskeho parku je pre BSK výzvou aj záväzkom – obnoviť kultúrnu pamiatku a zároveň ju prispôsobiť súčasným ekologickým a klimatickým požiadavkám,“ priblížila samospráva. Park počas desaťročí stratil svoju historickú hodnotu a dnes už v ňom prakticky neexistuje odkaz na pôvodné dedičstvo.
Areál sa nachádza v centrálnej polohe husto zastavanej obce, kde rastúci podiel spevnených plôch vytvára tlak na životné prostredie. Druhové zloženie stromov nezodpovedalo novým klimatickým podmienkam – mnohé dreviny boli v zlom zdravotnom stave a predstavovali riziko pre návštevníkov.
„Chýba tu aj základná infraštruktúra – verejné osvetlenie, kamerový systém, voľnočasové a športové prvky, ktoré by z parku urobili bezpečné a atraktívne miesto pre ľudí všetkých vekových kategórií,“ dodáva BSK. Problémom bola aj nízka schopnosť zadržiavať vodu a odolávať prívalovým dažďom.
Na prelome rokov 2024 a 2025 v parku uskutočnili prvé zásahy do zelene – odstránili poškodené a nebezpečné stromy, vykonali zdravotné orezy a vyčistili územie od náletových a inváznych druhov. V súčasnosti realizujú odstraňovanie starých betónových konštrukcií a spevnených plôch.
Pribudne zeleň, chodníky aj športové prvky
V ďalšej etape plánujú výkopy pre nové siete – rozvody vody, elektroinštalácie a ďalšiu infraštruktúru. Súčasťou tohto kroku bude aj demontáž existujúcich chodníkov, ktoré nahradia nové, architektonicky a funkčne prispôsobené potrebám návštevníkov a klimatickým výzvam.
Park po obnove získa novú zeleň, architektonické prvky vrátane altánku, moderné osvetlenie, detské a športové prvky a systém zberu dažďovej vody. „Obnoví sa až 13 hektárov zelene, čo prispeje k zníženiu tepelného ostrova a k lepšiemu mikroklimatu v centre obce,“ konštatuje samospráva.
Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Malinove je súčasťou cezhraničného projektu #greencities – Zelené mestá v Podunajskom regióne, ktorý realizuje BSK ako vedúci partner v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021–2027.
Projekt s celkovým rozpočtom viac ako 4,1 milióna eur, z ktorého Európska únia financuje 80 percent prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spája partnerov z oboch strán Dunaja – mestá Šamorín, Dunajská Streda, Győr, Mosonmagyaróvár a Arrabona EGTC.
Obnova kaštieľskho parku v Stupave
BSK pokračuje aj v komplexnej obnove historického parku pri Kaštieli Stupava. Počas letných mesiacov, po vyčistení od náletových drevín a orezoch stromov, pracovali na opravách múru a chodníkov, ale aj rekonštrukcii historického vodopádu.
V rámci prác ďalej ukončili výkopy pre podkladové vrstvy komunikácií a rozvody parkového osvetlenia a kamerového systému. Zrealizovali tiež podkladové vrstvy pre chodníky a plochu lapidária, vrátane základov pod jednotlivé prvky, ako aj základy v mokradi pre drevený chodník.
Aktuálne realizujú práce na systéme inžinierskych sietí a osádzaní pätiek pre osvetlenie a kamerový systém. Pokračujú tiež v povrchovej úprave hlavnej komunikácie z čadičových kociek, omietkovaní oplotenia od Slovenskej ulice. Dokončená je spevnená plocha lapidária a nosná časť vodopádu.
„Pustili sme sa aj do čistenia jazera, čo je práca navyše oproti pôvodnému projektu. Tým sa zvýši ekologická hodnota územia a zlepší sa celkový vodný režim v parku,“ poznamenala riaditeľka odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.
Spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia, keď bol vybudovaný ako okrasná a oddychová zóna. Zároveň zohral významnú úlohu v rozvoji krajinnej architektúry v regióne a jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Park bol navrhnutý v anglickom štýle, ktorý mu BSK plánuje opätovne prinavrátiť.
V dôsledku rastúceho podielu zastavaných plôch v centre Stupavy sa park dlhodobo ocital pod silným tlakom – znižovala sa jeho schopnosť ochladzovať okolie, zadržiavať vodu a prispievať k zdravej mikroklíme mesta. Pôvodné dreviny sa nedokázali prispôsobovať extrémom počasia, mnohé stromy boli poškodené a nebezpečné.
„Terén ani vegetácia nevyhovovali požiadavkám na zadržiavanie dažďovej vody či odolnosť voči prívalovým dažďom, a park tak postupne strácal svoju ekologickú aj spoločenskú funkciu,“ poznamenala samospráva. Revitalizácia parku je okrem ochrany kultúrneho dedičstva aj dôležitým krokom k adaptácii na zmenu klímy.
„Obnova prebieha v súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany a s dôrazom na zachovanie pôvodného prírodno-krajinárskeho charakteru,“ dodáva BSK s tým, že po jej dokončení sa park stane klimaticky odolným a inkluzívnym verejným priestorom, ktorý poskytne zázemie pre kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia.
Projekt spája partnerov z Rakúska aj Slovenska – Schlosspark Eisenstadt, Österreichische Bundesgärten (park Schönbrunn vo Viedni) a Malokarpatské osvetové stredisko. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 3,14 milióna eur, z toho ERDF financuje 2,51 milióna eur. Rozpočet BSK tvorí takmer 1,99 milióna eur.