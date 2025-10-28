Bratislave sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa projektu nájomného bývania v Ružinove

Bratislava v polovici augusta vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu nájomného bývania v Ružinove za viac ako 12,6 milióna eur. Projekt na Terchovskej má do bytového fondu mesta priniesť viac ako 80 nájomných bytov. Obytný súbor má pozostávať zo siedmich objektov. Pribudnúť má aj chodník, cyklotrasa a zeleň.
Bratislava pokračuje s výstavbou nájomných bytov, ďalší projekt pribudne v Ružinove
Na základe oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola súťaž na výber zhotoviteľa ukončená, mesto však nevybralo žiadneho víťaza. Ako dôvod uvádza, že bola prijatá iba jedna prípustná ponuka. Hlavné mesto by malo pristúpiť k vyhláseniu opakovanej súťaže.
Pribudnúť má 1600 nájomných bytov
V roku 2022 predstavila Bratislava svoju víziu, podľa ktorej by do piatich rokov malo pribudnúť okolo 1 600 mestských nájomných bytov. Prvým veľkým projektom bol bytový dom na Muchovom námestí v Petržalke so 103 bytmi, ktoré odovzdali do užívania pred letom.
Bratislava dnes spravuje 978 nájomných bytov, ďalších viac ako tisíc je v správe mestských častí. Je to však stále veľmi málo. Magistrát od začatku roka prija viac ako tisíc žiadostí o nájomné bývanie. Začiatkom septembra bolo v poradovníku približne 300 žiadateľov o nájomný byt a 400 čakateľov na náhradné nájomné byty.