Bratislave sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa projektu nájomného bývania v Ružinove

Projekt na Terchovskej má do bytového fondu mesta priniesť viac ako 80 nájomných bytov.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Nájomné byty na Terchovskej ulici v Ružinove - vizualizácia
Nájomné byty na Terchovskej ulici v Ružinove - vizualizácia Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
Bratislava Projekty Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislava v polovici augusta vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu nájomného bývania v Ružinove za viac ako 12,6 milióna eur. Projekt na Terchovskej má do bytového fondu mesta priniesť viac ako 80 nájomných bytov. Obytný súbor má pozostávať zo siedmich objektov. Pribudnúť má aj chodník, cyklotrasa a zeleň.

Na základe oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola súťaž na výber zhotoviteľa ukončená, mesto však nevybralo žiadneho víťaza. Ako dôvod uvádza, že bola prijatá iba jedna prípustná ponuka. Hlavné mesto by malo pristúpiť k vyhláseniu opakovanej súťaže.

Nájomný bytový dom na Muchovom námestí v Bratislave
Nájomný bytový dom na Muchovom námestí v Bratislave Zdroj: SITA/S.Ambrová

Pribudnúť má 1600 nájomných bytov

V roku 2022 predstavila Bratislava svoju víziu, podľa ktorej by do piatich rokov malo pribudnúť okolo 1 600 mestských nájomných bytov. Prvým veľkým projektom bol bytový dom na Muchovom námestí v Petržalke so 103 bytmi, ktoré odovzdali do užívania pred letom.

Bratislava dnes spravuje 978 nájomných bytov, ďalších viac ako tisíc je v správe mestských častí. Je to však stále veľmi málo. Magistrát od začatku roka prija viac ako tisíc žiadostí o nájomné bývanie. Začiatkom septembra bolo v poradovníku približne 300 žiadateľov o nájomný byt a 400 čakateľov na náhradné nájomné byty.

Firmy a inštitúcie: Magistrát hl. m. SR Bratislava
Okruhy tém: Bratislava - Ružinov Nájomné bývanie Verejné obstarávanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk