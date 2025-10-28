Zanedbaný priestor v centre Bratislavy sa zmení na nové verejné námestie - FOTO

V historickom centre Bratislavy vznikne nové námestie. Spoločnosť SK Centre (člen skupiny Lordship) získala stavebné povolenie na rekonštrukciu priestoru medzi ulicami Rajská a Cintorínska. Ten sa má po obnove premeniť na verejné a kultúrne miesto s názvom Námestie umelcov.
Po ohlásení projektu Živé námestie, ktorý zahŕňa premenu Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia, dostáva zelenú aj Námestie umelcov v blízkosti bývalého hotela Kyjev. V rámci obnovy zrušia pôvodné parkovisko a námestie sa stane miestom pre chodcov, oddych a verejné využitie.
Za projektovou dokumentáciou nového verejného priestrou stojí architektonická kancelária Compass Architekti, ktorá sa zamerala na zachovanie urbanistického charakteru lokality a jej prirodzené prepojenie s okolím.
Navýšia podiel zelene a verejného priestoru
„Architekti kládli dôraz na kvalitu verejného priestoru, navýšenie podielu zelene a vytvorenie zón pre spoločenské a kultúrne aktivity,“ priblížil investor. Cieľom je, aby sa zo zanedbaného priestoru stalo atraktívne a živé miesto pre verejnosť, obyvateľov aj návštevníkov centra Bratislavy.
„Po dlhých rokovaniach sa nám vďaka konštruktívnej spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a Magistrátom Bratislavy podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá predstavuje kľúčový krok k naplneniu nášho dlhodobého úsilia o revitalizáciu tejto zóny,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship Rostislav Novák.
Finalizujú dokumentáciu k výstavbe
Developer aktuálne finalizuje dokumentáciu k výstavbe a prvú fázu plánuje dokončiť už v budúcom roku. Podľa prieskumu medzi obyvateľmi Bratislavy je pritom práve lokalita Kamenného námestia spoločne s Hlavnou železničnou stanicou vnímaná ako najväčšia hanba mesta.
Spoločnosť Lordship má zároveň dlhodobo záujem aj na obnove bývalého hotela Kyjev. Plány na rekonštrukciu hotela však vlastníkovi skomplikoval štát vyhlásením budovy za národnú kultúrnu pamiatku.