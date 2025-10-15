V Bratislave pribudne mestský skladový komplex. Vznikne revitalizáciou brownfieldu

Na rozhraní bratislavských mestských častí Rača a Vajnory sa čoskoro začne výstavba mestského viacúčelového skladového areálu STORE.TO. Projekt, za ktorým stojí developerská spoločnosť Alto Real Estate dosiahol dôležitý míľnik – nadobudol právoplatnosť stavebného povolenia.
Bratislavská župa vracia život historickým parkom. Budú bezpečnejšie, zelenšie a odolnejšie
„Projekt reaguje na rastúci dopyt po dostupných a flexibilných skladových priestoroch na kraji Bratislavy,“ konštatuje developer. Ako dodáva, ide o koncept mestských skladov a prímestskej logistiky, ktorý prinesie viac ako 25-tisíc m2 predajných skladových jednotiek rozdelených do troch samostatných objektov.
„Vďaka modulárnej architektúre sa prispôsobia potrebám malých aj stredných podnikateľov, e-shopov, showroomov, distribučných centier či menších výrobných prevádzok,“ priblížil ďalej developer. Jednotlivé skladové jednotky budú začínať od rozlohy 450 m2.
Vytvorte si domov v rovnováhe: Farby, ktoré liečia, upokojujú a inšpirujú - FOTO
Každý priestor bude disponovať samostatným vjazdom, parkovacími miestami aj peším prístupom. Areál bude doplnený o zeleň, oddychové zóny, lavičky či stojiská na bicykle. Projekt zároveň vnikne v rámci revitalizácie brownfieldu, pričom developer zachová pôvodnú priemyselnú funkciu lokality.
S výstavbou začnú už v najbližších týždňoch a trvať bude približne deväť mesiacov. Prví nájomcovia sa sem nasťahujú koncom roka 2026.