V Bratislave pribudne mestský skladový komplex. Vznikne revitalizáciou brownfieldu

Výstavba sa začne už v najbližších týždňoch a trvať bude približne deväť mesiacov.
Na rozhraní bratislavských mestských častí Rača a Vajnory sa čoskoro začne výstavba mestského viacúčelového skladového areálu STORE.TO. Projekt, za ktorým stojí developerská spoločnosť Alto Real Estate dosiahol dôležitý míľnik – nadobudol právoplatnosť stavebného povolenia.

Projekt reaguje na rastúci dopyt po dostupných a flexibilných skladových priestoroch na kraji Bratislavy,“ konštatuje developer. Ako dodáva, ide o koncept mestských skladov a prímestskej logistiky, ktorý prinesie viac ako 25-tisíc m2 predajných skladových jednotiek rozdelených do troch samostatných objektov.

Vďaka modulárnej architektúre sa prispôsobia potrebám malých aj stredných podnikateľov, e-shopov, showroomov, distribučných centier či menších výrobných prevádzok,“ priblížil ďalej developer. Jednotlivé skladové jednotky budú začínať od rozlohy 450 m2.

Každý priestor bude disponovať samostatným vjazdom, parkovacími miestami aj peším prístupom. Areál bude doplnený o zeleň, oddychové zóny, lavičky či stojiská na bicykle. Projekt zároveň vnikne v rámci revitalizácie brownfieldu, pričom developer zachová pôvodnú priemyselnú funkciu lokality.

S výstavbou začnú už v najbližších týždňoch a trvať bude približne deväť mesiacov. Prví nájomcovia sa sem nasťahujú koncom roka 2026.

