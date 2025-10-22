Petržalka plánuje prvé práce smerujúce k záchrane chátrajúcej budovy Braníka

Na základe dokumentácie následne vyhlásia verejnú súťaž na zhotoviteľa prác.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Malý Braník - Petržalka
Pohľad na Malý Braník, za ktorým sú chátrajúce bývalé potraviny UNO v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Bratislava, 23. apríl 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Budova bývalého pohostinstva a kultúrno-športového strediska Malý Braník na Vígľašskej ulici v Petržalke je už niekoľko rokov strašiakom Bratislavy. Mestská časť vo februári získala objekt od hlavného mesta do svojej správy a odvtedy podnikla viacero krokov k náprave súčasného nelichotivého stavu.

„Ešte v júli sme si nechali vypracovať statický posudok a stavebno-technické zhodnotenie, ktoré potvrdili, že hoci konštrukcia zatiaľ nie je staticky nebezpečná, stav strechy je kritický – nefunkčná hydroizolácia spôsobuje zatekanie, vlhnutie stien a vznik zdraviu škodlivých plesní,“ priblížila samospráva.

Fotogaléria k článku:

Malý Braník - Petržalka
Malý Braník - Petržalka
Malý Braník - Petržalka
4 fotografie v galérii
Malý Braník - Petržalka

Posudok odporučil iba dočasné riešenie

Posudok však odporučil iba dočasné riešenie – sanovanie strechy asfaltovým pásom za približne 80-tisíc eur. Petžalka sa rozhodla pre dlhodobejšie riešenie. „Pristúpili sme k obstarávaniu projektovej dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu strechy, ktorá prinesie trvalé riešenie problému,“ spresnila mestská časť.

Na základe dokumentácie následne vyhlásia verejnú súťaž na zhotoviteľa prác. „Odhadované náklady na rekonštrukciu strechy zatiaľ nepoznáme – závisia od rozsahu opráv aj cien stavebných materiálov v čase realizácie,“ vysvetlila samospráva.

Braník má za sebou dlhý príbeh, avšak jeho kapitola ešte zďaleka nie je uzavretá. „S trpezlivosťou a zodpovedným prístupom robíme všetko preto, aby sa z miesta, ktoré roky pustlo, raz stal funkčný priestor,“ dodala mestská časť. Všetky informácie týkajúce sa obnovy Braníka zverejňuje na webe www.petrzalka.sk/branik/

