Štát rozbieha výstavbu priemyselného parku Šurany, MH Invest hľadá firmu na spracovanie geometrických plánov a na geodetické práce

Štát rozbieha výstavbu strategického priemyselného parku Šurany. Štátna spoločnosť MH Invest hľadá firmu na spracovanie geometrických plánov a na geodetické práce. Podľa Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky viac ako 1,3 mil. eur. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 27. augusta toho roka.

„Predmetom zákazky je vykonávanie komplexných geodetických a kartografických prác, majetkovoprávneho vysporiadania, ako aj ďalších plnení v súvislosti s prípravou projektu významnej investície,“ uvádza sa ďalej v zverejnenom oznámení. Týkať sa budú katastrálneho územia Šurany, Nitriansky Hrádok, Bánov, Kostolný Sek a Nové Zámky. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur.

S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.