Spoločnosť Haleon investuje do založenia nového technologického centra v Leviciach vyše 40 mil. eur, zvýšiť chce aj objem výroby

Spoločnosť Haleon investuje v Leviciach do zvýšenia objemu výroby a do založenia nového technologického centra 41,2 mil. eur. Investícia do rozvoja závodu v hodnote viac ako 22 mil. eur rozšíri jeho produkčnú kapacitu.

Očakáva sa, že do roku 2027 vzrastie objem výroby o 30 % na takmer 800 miliónov vyrobených zubných pást ročne. Fabrika nainštaluje ďalšie veľkokapacitné mixéry, plniace a baliace linky, zefektívňuje výrobné procesy a zároveň vytvorí ďalšie pracovné miesta.

Investíciu do vybudovania nového technologického centra v hodnote viac ako 19 mil. eur už podporil aj štát. Začiatkom júla vláda na projekt odklepla investičnú pomoc prevyšujúcu 3 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

Centrum vyrastie v areáli výrobného závodu v Leviciach. Do roku 2028 tu vznikne 19 nových pracovných miest, vrátane ôsmich vedeckých pozícií. Vývoj produktov v novom technologickom centre začne v roku 2026.

„Vďaka investíciám materskej spoločnosti Haleon do nášho rastu, závod v Leviciach za ostatných 10 rokov strojnásobil svoju výrobnú kapacitu. Teší ma, že v investíciách pokračujeme a zároveň investície rozširujeme aj do novej oblasti. Technologické centrum má potenciál dať mladým vedcom a talentovaným ľuďom na Slovensku možnosť rozvíjať svoje schopnosti. Ďalšou významnou výhodou je aplikácia odborných znalostí do vývoja produktov priamo na Slovensku,“ uviedol konateľ a riaditeľ závodu Renzo Codecà.