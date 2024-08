Slovenský priemysel sa opäť dostal do červených čísiel, výraznejšie oživenie príde podľa analytikov až ku koncu roku

Priemyselná produkcia v júni medziročne klesla o 2,4 %. Vývoj priemyslu je od začiatku roka podľa Štatistického úradu SR značne rozkolísaný.

Ani vyše 50-percentný medziročný nárast produkcie súvisiacej s energetikou nezvládol vykompenzovať poklesy v kľúčovej výrobe strojov, kovov a dopravných prostriedkov. Výrazné dvojciferné prepady v júni tohto roka zaznamenala až tretina priemyselných odvetví.

20-percentný pokles vo výrobe strojov

Ako pokračoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, najväčší negatívny vplyv mal 20,5-percentný pokles vo výrobe strojov, čo predstavuje takmer dva percentuálne body z celkového poklesu. Výroba kovov zaznamenala takmer 9-percentný pokles a výroba dopravných prostriedkov klesla o 3,5 %.

„Z pozitívnych aspektov stojí za zmienku výrazný rast v energetike, ktorý však nedokázal vykompenzovať poklesy v iných odvetviach. Taktiež sa darilo ostatnej výrobe a výrobe chemikálií,“ povedal Boháček.

Údaje priemyselnej produkcie podľa Boháčka naznačujú, že dopyt na západoeurópskych trhoch je naďalej utlmený. To je dôsledkom negatívnych trendov, ktoré sa s kľúčovým priemyselným obchodným partnerom, Nemeckom, spája už od začiatku roka. Letné mesiace sú navyše sezónne slabšími, čo tvorí kombináciu, ktorá sa podpisuje pod opatrný prístup priemyselníkov.

„Naštartovanie obnovy v produkcii kľúčových výrobných sektorov automobiliek by mohlo byť odďaľované ekonomickým vývojom, ako aj situáciou s čínskou konkurenciou. Postupne by sme mali vidieť zníženie tempa rastu v produkcii energetiky, čo by malo ďalší negatívny vplyv na celkové údaje. Situácia je nejasnejšia ako povedzme v polovici jari, kedy sa očakávala stabilizácia v jeseni. Dnes to skôr vyzerá až na začiatok zimných mesiacov,“ dodal Boháček.

Problémy v automobilovom sektore

Okrem celkovo slabšieho dopytu analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš vidí v kľúčovom automobilovom sektore opäť problémy aj v dodávateľských reťazcoch, čo situáciu môže ďalej komplikovať.

Obavy z možného globálneho ekonomického ochladenia vytvárajú priestor pre Európsku centrálnu banku, ktorá by v septembri mala pokračovať v uvoľňovaní utiahnutej menovej politiky. To by mohlo podľa Kočiša pomôcť pri reštarte širšieho ekonomického oživenia.

„Výsledkom slovenského priemyslu bude aj v najbližších mesiacoch pomáhať tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, pričom očakávané spustenie štvrtého bloku by mohlo podporiť atraktivitu a konkurencieschopnosť prostredia z pohľadu dostatku energetických zdrojov pre prípadnú expanziu našich priemyselných kapacít,“ pokračuje Kočiš.

Ďalší vývoj u nás bude podľa jeho slov výrazne ovplyvnený vývojom v kľúčovej nemeckej ekonomike. Tu možno vidieť čiastočne dobré správy, keď v júni nemecký priemysel v porovnaní s májom rástol nad očakávania dobre. Darilo sa na najmä automobilovému priemyslu.

Očakáva sa oživenie ku koncu roku

„Na druhej strane v porovnaní s obdobím pred pandémiou ostáva nemecký priemysel v ťažkej defenzíve, pričom na stole naďalej ostáva otázka či ide o štrukturálne problémy alebo skôr iba o dôsledok utiahnutej menovej politiky. Prípadné ochladenie amerického trhu by pre Nemecko a teda aj pre náš priemysel predstavovalo ďalšiu záťaž,“ uviedol Kočiš.

Analytik Tatra banky Andrej Martiška očakáva, že výraznejšie oživenie priemyselnej produkcie nastane až ku koncu roku a najmä v priebehu budúceho roka vďaka oživovaniu ekonomiky eurozóny podporeného aj znižovaním úrokových sadzieb zo strany ECB.

„Pozitívne impulzy pre slovenský priemysel by ďalej mali prísť aj v roku 2026 vplyvom nových investícií najmä v automobilovom priemysle,“ povedal pre agentúru SITA Martiška.