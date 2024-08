Zamestnávatelia volajú po posilnení konkurencieschopnosti domáceho priemyslu, pre vládu pripravili dokument s kľúčovými opatreniami

Slovensko stále trápia vysoké ceny potravín a energií, životná úroveň Slovákov v porovnaní s okolitými krajinami dlhodobo zaostáva a mnohé podniky nedokážu držať krok so svojimi zahraničnými konkurentmi.

Podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) je teda viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby štát posilňoval odolnosť a konkurencieschopnosť domáceho priemyslu. Upozornila na to na sociálnej sieti.

Dokument Konkurencieschopné Slovensko

„Zamestnávatelia združení v RÚZ už 20 rokov bijú na dvere ministerstiev a snažia sa o pozitívne zmeny v prospech nás všetkých, podnikov, výkonnosti hospodárstva, občanov, pretože všetci sme na jednej lodi a napredovať ako krajina môžeme len spoločne. Bez výkonnej ekonomiky to ale nepôjde,“ konštatuje únia.

Z tohto dôvodu zamestnávatelia pripravili dokument Konkurencieschopné Slovensko – kľúčové opatrenia, ktoré sú pre vládu realizovateľné v praxi a zabezpečia lepšie postavenie domáceho priemyslu v Európe aj vo svete.

Hlavné priority zamestnávateľov

Medzi hlavné priority zamestnávateľov patria rovnaké podmienky pre slovenské a európske podniky, ktoré podľa nich zabezpečia, že domáci priemysel udrží krok so zahraničnými konkurentmi. Ďalej je to upevnenie postavenia Slovenska a jeho právomocí už pri tvorbe legislatívy na úrovni Európskej únie, ale aj posilnenie sociálneho dialógu na európskej úrovni. Na nové nariadenia prichádzajúce z únie by tak naša krajina bola včas pripravená.

Ďalej požadujú ochranu domáceho priemyslu pred škodlivými nariadeniami a reguláciami Bruselu, ale aj zníženie závislosti na nerastných surovinách a strategických produktoch. To podľa RÚZ zvýši odolnosť a sebestačnosť Slovenska ale aj celej Európskej únie.