Slováci v tureckom Izmire otvorili fabriku na produkciu sekundárneho hliníka (video+foto)

Nielen zahraničné firmy prichádzajú na Slovensko investovať, ale aj slovenské spoločnosti investujú v zahraničí.

Najnovšie spoločnosť Heneken v tureckom Izmire otvorila výrobnú fabriku zameranú na produkciu sekundárneho hliníka. Ide súčasne o prvý greenfield projekt skupiny Heneken. Fabrika svoje brány otvorila v pondelok 21. októbra.

„Tento projekt predstavuje našu neustálu snahu byť o krok vpred a sledovať trendy v odvetví metalurgie s ohľadom na dodržiavanie najprísnejších noriem, moderné výrobné technológie a ochranu životného prostredia,“ priblížil generálny riaditeľ a člen predstavenstva Rady slovenských exportérov Michal Hudoba.

Ako ďalej pre agentúru SITA priblížil, v novom výrobnom závode budú vyrábať zliatiny pre automobilový a oceliarsky priemysel pre domáci turecký trh a tiež na export do Európy a Ázie. S projektom začali v období pandémie koronavírusu a vyšiel ich 25 miliónov eur.

Zvažovali viacero lokalít

Financovanie prebiehalo pomocou tureckých a slovenských bánk. Ide o spoločný projekt slovenských a tureckých podnikateľov, pričom 25 percent fabriky je v rukách domácich partnerov. Vo fabrike aktuálne pracuje cez 50 zamestnancov a predpokladá sa, že ich bude do 80.

„Naša skupina má šesť výrobných závodov a toto je prvý závod postavený na zelenej lúke, a teda od nuly. Zvažovali sme viacero lokalít, ale rozhodli sme sa pre Izmir,“ uviedol Hudoba s tým, že rozhodujúcu rolu zohrala kvalita pracovného trhu, blízkosť prístavu a logistických trás. Fabrika by podľa slov Hudobu mala vyprodukovať okolo 36-tisíc ton hliníkových zliatin ročne.

Fabrika v Turecku je vysoko automatizovaná a tržby by sa mali pohybovať v budúcnosti okolo 100 miliónov eur. „Našim cieľom je produktivita a vysoká miera automatizácie,“ skonštatoval Hudoba

Oveľa ekologickejšia výroba

Priblížil, že výroba sekundárneho hliníka je oveľa ekologickejšia než výroba toho primárneho. Je na ňu totiž potrebné minúť oveľa menej energetických zdrojov.

„Ide o to, že vraciame naspäť do obehu materiály, ktoré už sú na konci svojej životnosti. Našim vstupom sú teda hliníkové šroty, ktoré zrecyklujeme a vytvoríme z nich zliatinu, ktorá sa opäť použije,“ vysvetlil Hudoba a dodal, že z pohľadu energií je výroba sekundárneho hliníka o 95 percent menej náročná.

Do pozornosti dal aj ekologickosť fabriky. Ústredným bodom programu udržateľnosti Heneken Metalürji Döküm je projekt solárnej elektrárne v priestoroch továrne. Táto iniciatíva tak podčiarkuje ich záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v súlade s cieľmi Zelenej dohody EÚ.

„Používame aj vysoko sofistikovaný systém na triedenie šrotov na báze röntgenov. Máme teda schopnosť roztriediť suroviny podľa typu kovov na jednotlivé kategórie a máme tiež kyslíkové horáky. Na všetkých úrovniach sme investovali do toho, aby fabrika mala veľmi nízku uhlíkovú stopu, a aby spĺňala náročné kritériá v oblasti ekológie,“ dodal Hudoba a avizoval, že plánujú aj ďalej rozšíriť výrobu a sústrediť sa chcú aj na rozšírenie triediacich technológií.

Jeden z výnimočných projektov

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj slovenská delegácia vedená štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislavom Chovancom a generálnym riaditeľom Eximbanky Rastislavom Podhorcom.

Chovanec uviedol, že štát tomuto projektu neposkytoval finančnú pomoc, keďže štát pri takýchto investíciách pomoc nedáva.

„Išlo ale o nepriamu podporu, keďže bol projekt prefinancovaný Eximbankou, ktorá slúži práve na to, aby štát mohol dať firmám úver, ktorý následne budú splácať, no za výhodnejších alebo špecifickejších podmienok, než by to bolo u komerčných bankách,“ vysvetlil Chovanec.

Podhorec doplnil, že ide o jeden z výnimočnejších projektov. „Nestáva sa často, že sa slovenský exportér presadzuje na zahraničných trhoch. Toto je výnimočná udalosť, kedy exportér prišiel a postavil fabriku. Je to veľmi zaujímavá investičná akcia,“ dodal Podhorec.

Iný typ expanzie na zahraničné trhy

Otvorenia hlinikárne sa zúčastnili aj vedúci diplomatických misií a médií, obchodní partneri a predstavitelia Rady slovenských exportérov. Predseda rady Lukáš Parízek tento projekt hodnotí veľmi pozitívne. Podľa jeho slov sa nestáva každý deň, aby slovenský exportér dokázal investovať v zahraničí.

„Toto je fabrika vybudovaná na zelenej lúke a to od nuly, a teda od kúpy pozemku, cez schválenie investičného plánu a tak ďalej. Je to greenfield investícia, je to veľmi čistá, moderná, ekologická a vysokotechnologická výroba hliníka,“ priblížil Parízek, podľa ktorého takýchto investícií by malo byť v budúcnosti viac.

Podľa Parízeka je dôležité, aby vláda podporovala takéto projekty a expanziu slovenských exportérov na zahraničné trhy.

„Je to iný typ expanzie, než keď prevezmete fungujúcu fabriku, než keď ju vybudujete na zelenej lúke od nuly. To si vyžaduje viac investícií, odvahy a času na to, aby začala fabrika vyrábať, byť konkurencieschopná a prinášať zisky,“ uzavrel predseda Rady slovenských exportérov.