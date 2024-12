Priemyselné objednávky na Slovensku pokračovali v raste, dlhodobé prognózy však zostávajú opatrné

Priemyselné objednávky na Slovensku zaznamenali v októbri podľa údajov Štatistického úradu medziročný nárast o 3,3 %, pokračujúc tak v trende zo septembra.

Ako komentoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, najvýraznejšie sa medziročne navýšili objednávky v odvetviach výroby textilu, motorových vozidiel, IT sektore a elektroniky. Na druhej strane, pokles bol najmä vo výrobe odevov, spracovaní kovov a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov.

Jesenný rast priemyselného a spracovateľského dopytu z Nemecka zostáva pozitívnou silou aj do ďalšieho mesiaca. Avšak, ako Boháček upozorňuje, dlhodobejšie prognózy, vrátane výhľadov do roku 2025, naznačujú opätovný útlm výrobnej aktivity. „Vývoj bude závisieť od miery implementácie obchodných bariér zo strany novej americkej administratívy,“ skonštatoval analytik.

Clá by mohli ovplyvniť ochotu firiem investovať do zásob, čo môže znížiť objem objednávok. „Máme tak pred sebou cyklický vývoj a aktuálne vidíme blížiaci sa horizont, za ktorým bude nasledovať pokles,“ konštatuje Boháček. Napriek aktuálnemu rastu poukazuje na to, že ani 2 až 3 % nárast v objednávkach nemusí byť dostatočný na udržanie konjunktúry v priemysle.