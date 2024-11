Automobilový priemysel sa v rebríčku Coface vrátil na pozíciu najväčšieho odvetvia, Volkswagen Slovakia je v top desiatke

Rebríček Coface CEE top 500 odhalil, že najväčšie spoločnosti strednej a východnej Európy čelili vlani bezprecedentným hospodárskym výzvam. S najnižším tempom rastu HDP v regióne v tomto storočí poklesol počet slovenských firiem v rebríčku z 31 na 27. Generálny riaditeľ Coface pre strednú a východnú Európu Jarosław Jaworski uviedol, že región čelil náročným podmienkam kombinujúcim vysokú infláciu a oslabený spotrebiteľský dopyt.

Najväčšou spoločnosťou regiónu ostáva poľská PKN Orlen. Do prvej desiatky sa dostali aj osvedčené mená ako česká automobilka Škoda Auto, ktorá skončila na druhom mieste, nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL Hungary s tretím miestom, maloobchodná spoločnosť Jeronimo Polska so štvrtým miestom, poľská energetická spoločnosť PGE s piatym miestom a maďarská MVM Energetika so šiestym miesto. Do prvej desiatky sa vrátila spoločnosť Volkswagen Slovakia s umiestnením na ôsmom mieste.

Slovenskou dvojkou je tiež automobilka KIA Slovakia, ktorá si medziročne polepšila a s 15. miestom sa dostala do regionálnej dvadsiatky. Tretím najväčším slovenským zástupcom je Slovnaft, ktorému v rebríčku patrí 28. miesto. Úspešným zástupcom sú aj Slovenské elektrárne so 40. miestom.

Slovenskou top päťkou a 49. miestom je Slovenský plynárenský priemysel. V slovenskej top desiatke je aj tretia automobilka – trnavská PCA Slovakia. Umiestnila sa na 70. mieste. Ďalej je to U.S. Steel Košice so 74. miestom, Lidl Slovenská republika so 141. miestom, ZSE Energia so 144. miestom a uzatvára ju Mobis Slovakia, dodávateľ pre KIA Slovakia, ktorý je na 160. mieste.

Automotive a dopravný sektor sa v porovnaní s predchádzajúcimi troma rokmi vrátil na prvé miesto vďaka 16,8-percentnému nárastu obratu a 40,8-percentnému nárastu čistého zisku. „Automobilový priemysel v predchádzajúcich rokoch výrazne trpel narušenými dodávateľskými reťazcami, ktoré výrazne obmedzovali jeho výrobu. Počas roka 2023 tieto ťažkosti takmer vymizli, čo prispelo k výrazne lepším medziročným výsledkom,“ dodal Martin Procházka, Head of Risk Underwriting Coface pre Slovenskú republiku a Česko.