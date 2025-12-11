Biedronka otvorila v Myjave novú predajňu, zákazníkom prináša široký výber slovenských výrobkov

Predvianočné nákupy v Myjave sa od štvrtka 11. decembra stávajú pohodlnejšími vďaka otvoreniu desiatej predajne siete Biedronka. Nová predajňa na adrese Viestova 1302/7 ponúka kompletný sortiment potravín, drogérie a spotrebného tovaru na predajnej ploche 815 m².
Prevádzka podporuje domácu produkciu, čím zákazníkom prináša široký výber slovenských výrobkov. Otvorenie sprevádzal zábavný program s food influencermi, hosteskami, maskotmi a DJ-om, ktorý potešil návštevníkov a pomohol im spoznať nový sortiment.
Nová predajňa s celkovou plochou 1 135 m² poskytuje 60 parkovacích miest, štyri samoobslužné pokladne, tri pokladne s obsluhou, krájač chleba, automat na zber vratných obalov a vlastnú pekáreň, čo zvyšuje komfort nákupov. Prevádzka zamestnáva 18 ľudí z regiónu. Biedronka tak výrazne prispieva k rozvoju maloobchodnej ponuky v meste Myjava a okolí.
Obchodný reťazec Biedronka patrí pod portugalskú skupinu Jeronimo Martins a s tržbami vo výške 23,57 miliardy eur mala v roku 2024 na poľskom trhu vo svojom sektore podiel 30 %. S viac ako 81-tisíc zamestnancami je najväčším zamestnávateľom v Poľsku. Jej korene siahajú až do roku 1792. Skupina pôsobí v šiestich krajinách – Portugalsku, Poľsku, Kolumbii, Maroku, Českej republike a teraz už aj na Slovensku. Biedronka má na Slovensku okrem Myjavy, predajne v ďalších deviatich mestách či obciach. Svoju prvú predajňu na Slovensku otvorila 5. marca tohto roku v Miroslavove.