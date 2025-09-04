Biedronka otvorila ďalšiu predajňu v Revúcej, prinesie nové pracovné miesta aj široký sortiment - FOTO

Poľská maloobchodná sieť Biedronka pokračuje v rozširovaní svojho pôsobenia na Slovensku. Po otvorení ôsmich predajní v rôznych regiónoch krajiny pribudla ďalšia, tentoraz v Revúcej.
Nová prevádzka sa nachádza v obchodnom centre Point Revúca a podľa spoločnosti má priniesť miestnym obyvateľom väčšiu dostupnosť sortimentu potravín a spotrebného tovaru.
Vytvorenie nových pracovných miest
Predajňa disponuje predajnou plochou 780 štvorcových metrov, celková plocha objektu presahuje 1 200 metrov štvorcových. Okrem bežného sortimentu potravín a drogérie ponúka aj produkty z privátnych značiek reťazca.
Súčasťou vybavenia sú samoobslužné pokladne, skener cien aj zálohomat na výkup obalov. Biedronka zároveň vytvorila 17 nových pracovných miest.
Ďalší krok expanzie
Otvorenie predajne v Revúcej je ďalším krokom expanzie siete, ktorá sa snaží etablovať na slovenskom trhu v konkurencii zavedených hráčov.
Hoci reťazec prináša zákazníkom možnosť lacnejších nákupov a širší výber, môže sa stať, že v menších mestách jeho príchod vytvorí tlak na lokálne obchodné prevádzky. Biedronka však stavila na kombináciu nízkych cien, vlastných značiek a širokého sortimentu, ktorým sa jej darí lákať zákazníkov už vo viacerých regiónoch.